رغم هدف ريان ضد فناربخشة.. ألتاي يخسر للمرة الثامنة على التوالي

سجل أحمد ياسر ريان هدفا، ولكن خسر فريقه ألتاي سبور للمرة الثامنة على التوالي في الدوري التركي، هذه المرة ضد فناربخشة 2-1.

وسجل ريان هدفه الرابع في 16 ظهور مع ألتاي سبور، حيث انفرد من تمريرة البرازيلي ثاكيانو ونجح في وضع الكرة في شباك فنرباخشة في الدقيقة 14 من عمر المباراة.

وسجل إرفان كاهفاجي هدف التعادل لفناربخشة في الدقيقة 37، قبل أن يحسم سيردار دوسون المباراة في الدقيقة 71.

وخرج ريان مستبدلا في الدقيقة 79.

ويحتل فناربخشة المركز الثالث بـ 36 نقطة من 22 مباراة، على بعد 15 نقطة من المتصدر طرابزون سبور.

أما ألتاي سبور فيواصل سقوطه الحر حيث يحتل المركز الـ 18 بـ 18 نقطة.