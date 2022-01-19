انتهت أمم إفريقيا – غينيا بيساو (0) - (2) نيجيريا.. انتصار النسور الخضراء

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي غينيا بيساو ونيجيريا التي تقام في ملعب رومدي أدجيا في ثالث جولات كأس أمم إفريقيا 2021 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

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نهاية المباراة بفوز نيجيريا بهدفين دون رد.

ق79: بعد 4 دقائق من مراجعة الهدف عبر تقنية الفيديو تم احتسابه رسميا ونيجيريا تتقدم بهدفين دون رد.

ق75: جوول؟ لا، تروست إيكونج سجل هدفا لنيجيريا تم إلغائه بداعي التسلل.

ق55: جوووول أوووول لنيجيريا عن طريق عمر صادق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

0انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق40: المباراة هادئة للغاية وغياب الفرص.

ق30: مازال التعادل السلبي مستمرا بين المنتخبين وغياب الخطورة.

ق11: سقوط ماما بالدي لاعب غينيا بيساو وارتطامه بحارس نيجيريا ومطالبات بركلة جزاء لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

انطلاق المباراة.