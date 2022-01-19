انتهت أمم إفريقيا – غينيا بيساو (0) - (2) نيجيريا.. انتصار النسور الخضراء

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 20:28

كتب : FilGoal

تيرون إيبويهي نيجيريا أمم إفريقيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي غينيا بيساو ونيجيريا التي تقام في ملعب رومدي أدجيا في ثالث جولات كأس أمم إفريقيا 2021 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

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نهاية المباراة بفوز نيجيريا بهدفين دون رد.

ق79: بعد 4 دقائق من مراجعة الهدف عبر تقنية الفيديو تم احتسابه رسميا ونيجيريا تتقدم بهدفين دون رد.

ق75: جوول؟ لا، تروست إيكونج سجل هدفا لنيجيريا تم إلغائه بداعي التسلل.

ق55: جوووول أوووول لنيجيريا عن طريق عمر صادق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

0انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق40: المباراة هادئة للغاية وغياب الفرص.

ق30: مازال التعادل السلبي مستمرا بين المنتخبين وغياب الخطورة.

ق11: سقوط ماما بالدي لاعب غينيا بيساو وارتطامه بحارس نيجيريا ومطالبات بركلة جزاء لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

انطلاق المباراة.

نيجيريا غينيا بيساو كأس أمم إفريقيا
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