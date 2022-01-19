خبر في الجول – خارج مونديال الأندية.. بانون يحتاج لراحة شهر بعد تشخيصه بـ "التهابات في القلب"

شخص مجموعة من الأطباء المتخصصين في أمراض القلب، حالة بدر بانون مدافع الأهلي ومنتخب المغرب، بأنها التهابات في القلب تستوجب راحة لمدة شهر.

بدر بانون النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن التشخيص تم تحت إشراف ومتابعة من الأهلي الذي عرض حالة اللاعب وتقاريره الطبية على تلك المجموعة من الأطباء.

وبعد الراحة، من المنتظر أن يخضع بانون لفحص طبي شامل لتقييم الوضع الصحي للاعب وبيان وجود الالتهابات من عدمها.

وبالتالي، لن يكون بمقدور بانون المشاركة في أي تدريبات أو مباريات خلال شهر الراحة، وتقرر استبعاده من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية.

وخرج بدر بانون من قائمة منتخب المغرب ليحل أشرف بنشرقي مهاجم الزمالك بدلا منه، وذلك بعد تأكد عدم قدرته على المشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وتعرض بانون للإصابة بفيروس كورونا مرتين خلال الفترة الماضية، آخرها قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا والتي كان ضمن قائمة أسود الأطلس خلالها.

بانون شارك في 50 مباراة مع النادي الأهلي منذ انضمامه قادما من الرجاء المغربي في 2020، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا واحدا.