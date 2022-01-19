انتهت أمم إفريقيا - مصر (1) (0) السودان.. تأهل ووداع

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد السودان في الجولة الأخيرة من مجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

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انتهت

ق 85: مشاركة مروان حمدي وحمدي فتحي بدلا من مصطفى محمد وعمرو السولية.

ق 83: بطاقة صفراء لعبد المنعم بعد تدخل قوي على مهاجم السودان.

ق 80: ركلة ثابتة من الغربال يسدد كرة صاروخية يتصدى لها الشناوي ثم يتألق ويتصدى للمتابعة.

ق 65: مشاركة تريزيجيه بدلا من مرموش في ثاني تغييرات منتخب مصر.

ق64: عرضية من مرموش لصلاح الذي يمهد الكرة للسولية الذي سدد كرة من داخل المنطقة أعلى من العارضة.

ق 60: صلاح يراوغ 3 مدافعين داخل المنطقة ويسدد كرة أرضية يتصدى لها أبو عشرين.

ق 56: تغيير أول لمنتخب مصر بنزول أحمد سيد زيزو بدلا من عبد الله السعيد

ق 51: بطاقة صفراء لضياء محجوب مدافع السودان للاعتراض على الحكم.

ق 42: مشاركة أبو عشرين بدلا من محمد مصطفى حارس السودان، ومشاركة عباس عمر بدلا من محمد الرشيد.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: الحارس يتألق ويتصدى لتصويبة صاروخية من عبد الله السعيد من داخل منطقة الجزاء.

ق 40: رأسية من مصطفى محمد تمر أعلى من العارضة.

ق 38: بطاقة صفراء أولى في المباراة للصادق حسن بعد تدخل قوي على مرموش.

ق 35: جووووووول أول لمنتخب مصر.. ركنية من السعيد ورأسية قوية متقنة من محمد عبد المنعم تعلن الأول.

ق 32: ركنية من السعيد ورأسية من مصطفى محمد يبعدها الحارس ببراعة.

ق 30: تسديدة من الجهة اليسرى من مازن لاعب السودان بدون خطورة على مرمى الشناوي.

ق 25: تمريرة إلى عمر كمال الذي يراوغ ثم يسدد كرة يشتتها الدفاع.

ق 14: عرضية من أيمن أشرف أرضية قوية لكن مصطفى محمد يسقط قبل أن يضع قدمه في الكرة ليسدد.

ق 4: ركلة ثابتة ينفذها محمد صلاح داخل منطقة الجزاء ورأسية من مصطفى محمد تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 3: مرتدة سودانية عن طريق محمد عبد الرحمن الذي يمرر إلى حسين عبد الله حسين الذي راوغ محمد عبد المنعم وأطلق تسديدة قوية أعلى العارضة.

ق 2: عرضية من الجهة اليسرى تصل إلى مصطفى محمد الذي يمهد الكرة بصدره إلى محمد النني على حدود المنطقة وسدد الأخير كرة أعلى من العارضة.

بداية اللقاء