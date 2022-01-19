تشكيل أمم إفريقيا – إيهيناتشو يقود نيجيريا.. وماما بالدي في هجوم غينيا بيساو

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 20:16

كتب : FilGoal

أحمد حجازي كيليشي إيهيناتشو مصر نيجيريا أمم إفريقيا

أعلن أوجوستين إيجوافين المدير الفني لمنتخب نيجيريا تشكيل فريقه المستدعى للقاء غينيا بيساو في ثالث جولات كأس أمم إفريقيا 2021.

ويلتقي المنتخبان ضمن منافسات المجموعة الرابعة في ملعب رومدي أدجيا.

وضمن منتخب نيجيريا التأهل لدور الـ16 في صدارة المجموعة بغض النظر عن نتيجة مباراة اليوم.

أخبار متعلقة
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب موريتانيا: لا أشعر بالرضا.. ومن المهم أن ننهي البطولة بشرف أثليتك: الاتحاد الإنجليزي يحقق في أزمة مراهنات بطلها لاعب أرسنال هل تعرف الكثير عن هدافي مصر في أمم إفريقيا؟ اختبر نفسك

أما منتخب غينيا بيساو فيحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن السودان بعدما حصد كل منهما نقطة.

ويأتي منتخب مصر ثانيا بثلاث نقاط.

وجاء تشكيل نيجيريا كالتالي:

في حراسة المرمى: فرانسيس أوزوا

في الدفاع: كولينز- سيمي أجايي- تروست إيكونج- تيرون إيبويهي

في الوسط: ويلفريد نديدي- أليكس أيووبي- كيليتشي نواكالي

في الهجوم: صادق عمر- كيليتشي إيهيناتشو- شيديري إيجوكي

فيما جاء تشكيل منتخب غينيا بيساو كالتالي:

في حراسة المرمى: ماوريس جوميز

في الدفاع: فالي كاندي- أوبا سانجانتي- سوري ماني- جيفرسون أنيلسون

في الوسط: برايما كاندي- موريتو مورو- بانوتشي كامارا

في الهجوم: جورجي باربوسا- ماما بالدي- بيكيتي سيلفا

نيجيريا غينيا بيساو إيهيناتشو
نرشح لكم
مباشر – موقف مصر ومنافسها في دور الـ16 دقيقة بدقيقة وفقا لنتائج المجموعة مباشر أمم إفريقيا – غينيا بيساو (0) - (0) نيجيريا.. تعادل سلبي مستمر خبر في الجول – خارج مونديال الأندية.. بانون يحتاج لراحة شهر بعد تشخيصه بـ "التهابات في القلب" مباشر أمم إفريقيا - مصر (1) (0) السودان.. الحارس يمنع تسديدة السعيد
أخر الأخبار
رغم هدف ريان ضد فناربخشة.. ألتاي يخسر للمرة الثامنة على التوالي 33 دقيقة | المحترفون
تشكيل مانشستر يونايتد - استمرار إيلانجا.. ورونالدو يعود لقيادة الهجوم أمام برينتفورد 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر – موقف مصر ومنافسها في دور الـ16 دقيقة بدقيقة وفقا لنتائج المجموعة 57 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مباشر أمم إفريقيا – غينيا بيساو (0) - (0) نيجيريا.. تعادل سلبي مستمر ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
خبر في الجول – خارج مونديال الأندية.. بانون يحتاج لراحة شهر بعد تشخيصه بـ "التهابات في القلب" ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مباشر أمم إفريقيا - مصر (1) (0) السودان.. الحارس يمنع تسديدة السعيد ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تشكيل أمم إفريقيا – إيهيناتشو يقود نيجيريا.. وماما بالدي في هجوم غينيا بيساو ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - السودان يهاجم مصر بـ غربال وزرقة.. وأبو عشرين على مقاعد البدلاء ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 3 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش 4 منافس مصر الأقرب - سيناريوهات مجموعة الجزائر.. للجميع فرصة في الصدارة وقرعة محتملة