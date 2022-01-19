تشكيل أمم إفريقيا – إيهيناتشو يقود نيجيريا.. وماما بالدي في هجوم غينيا بيساو

أعلن أوجوستين إيجوافين المدير الفني لمنتخب نيجيريا تشكيل فريقه المستدعى للقاء غينيا بيساو في ثالث جولات كأس أمم إفريقيا 2021.

ويلتقي المنتخبان ضمن منافسات المجموعة الرابعة في ملعب رومدي أدجيا.

وضمن منتخب نيجيريا التأهل لدور الـ16 في صدارة المجموعة بغض النظر عن نتيجة مباراة اليوم.

أما منتخب غينيا بيساو فيحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن السودان بعدما حصد كل منهما نقطة.

ويأتي منتخب مصر ثانيا بثلاث نقاط.

وجاء تشكيل نيجيريا كالتالي:

في حراسة المرمى: فرانسيس أوزوا

في الدفاع: كولينز- سيمي أجايي- تروست إيكونج- تيرون إيبويهي

في الوسط: ويلفريد نديدي- أليكس أيووبي- كيليتشي نواكالي

في الهجوم: صادق عمر- كيليتشي إيهيناتشو- شيديري إيجوكي

فيما جاء تشكيل منتخب غينيا بيساو كالتالي:

في حراسة المرمى: ماوريس جوميز

في الدفاع: فالي كاندي- أوبا سانجانتي- سوري ماني- جيفرسون أنيلسون

في الوسط: برايما كاندي- موريتو مورو- بانوتشي كامارا

في الهجوم: جورجي باربوسا- ماما بالدي- بيكيتي سيلفا