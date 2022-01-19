أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب موريتانيا: لا أشعر بالرضا.. ومن المهم أن ننهي البطولة بشرف

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 19:03

كتب : FilGoal

ديدييه جوميز مدرب موريتانيا

يأمل ديديه جوميز المدير الفني لمنتخب موريتانيا إنهاء مشاركة الفريق في كأس أمم إفريقيا 2021 بنتيجة جيدة أمام مالي رغم الإقصاء المبكر.

وودع منتخب موريتانيا البطولة بعد الخسارة من جامبيا وتونس في المجموعة السادسة.

وقال ديديه جوميز عبر المؤتمر الصحفي: "كمدرب لا أشعر بالرضا، علينا أن نكون أكثر التزاما وتركيزا، لكن لدينا الكثير من الضغط على اللاعبين والعديد من التوقعات، أقدر المجموعة التي تُبنى للمستقبل، أصر على ضرورة حصد الفوز أو نقطة، وعلى أي حال الظهور بشكل جيد".

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وأضاف "نشعر بالإحباط والحزن، نندم على خسارة المباراة الأولى، ظهرنا أفضل من جامبيا في المباراة، وقدمنا أداءً جيدا ولم لم يكن مقدرا لنا الفوز باللقاء، وكنا سُذج أمام المرمى، واستقبلنا هدفا سريعا".

وواصل "هناك الكثير من الندم في هذه المباراة (جامبيا)، كان علينا تخطي تلك المرحلة وأن تكون لنا ردة فعل أمام تونس لكن هذا لم يحدث، ونأمل غدا أن نظهر بردة فعل جيدة، ومن الرائع أن ننهي البطولة بشرف".

وتابع "بالفعل ودعنا لكن لا نوافق على الرحيل من البطولة بدون إظهار وجه مشرق للمنتخب، نخوض المباراة بجدية ومن المهم أن ننهي البطولة بشرف وفخر، هدفنا الفوز وعلينا أن نكون إيجابيين".

وأتم "نحن في كامل تركيزنا لمواجهة مالي التي ظهرت بمظهر جيد في المباراتين السابقتين، حتى رغم التعادل مع جامبيا إلا أنه من المرشحين في تلك البطولة، ولذلك علينا أن نرفع معاييرنا".

ويلعب منتخب مالي غدا الخميس ضد موريتانيا في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

ويتصدر منتخب مالي المجموعة السادسة بكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 برصيد 4 نقاط، وتظل موريتانيا بدون رصيد.

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