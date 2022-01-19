لقب جديد؟ فأل خير لمصر بعد الفوز على السودان في أمم إفريقيا

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 23:32

كتب : FilGoal

كأس أمم إفريقيا

اختتم منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات بالفوز على السودان بهدف دون رد سجله محمد عبد المنعم.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان في المجموعة الرابعة.

وتأهل الفراعنة للدور ثمن النهائي في المركز الثاني من فوزين على غينيا بيساو والسودان وهزيمة أمام نيجيريا.

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مواجهة اليوم كانت السادسة بين المنتخبين في أمم إفريقيا، فاز منتخب مصر في 4 والسودان في واحدة وتعادلا في مباراة.

وفي 5 مناسبات سابقة انتصر خلالها أحد الفريقين، كان يستكمل طريقه للفوز باللقب.

فاز منتخب مصر في 1957 بهدفين مقابل هدف واحد وحقق اللقب في النهاية.

وانتصر منتخب مصر في 1959 بنفس النتيجة وفاز بالبطولة في النهاية.

وفي 1970، فاز منتخب السودان بهدفين مقابل هدف واحد وحقق وفتها لقبه الوحيد.

وأخيرا في 2008، فاز منتخب مصر بثلاثة أهداف دون رد وفاز بلقبه السادس في البطولة.

بينما حقق منتخب غانا اللقب في المرة التي انتهت مواجهة الثنائي بالتعادل في 1963.

وينتظر المنتخب المصري متصدر المجموعة الخامسة لمواجهته في الدور ثمن النهائي.

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