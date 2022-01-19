أمم إفريقيا - ترتيب مجموعة مصر بعد نهاية الجولة الثالثة
الأربعاء، 19 يناير 2022 - 22:51
كتب : FilGoal
انتهت مباريات الجولة الثالثة في المجموعة الرابعة من كأس أمم إفريقيا في نسختها الـ33.
وتقام أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير في الكاميرون بمشاركة 24 منتخبا.
وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.
ويحمل المنتخب المصري الرقم القياسي للفوز بالبطولة بسبع بطولات كان آخرها عام 2010.
وفاز منتخب مصر على السودان في الجولة الثالثة بينما حقق منتخب نيجيريا انتصاره الثالث في المجموعات على غينيا بيساو.
وجاء ترتيب المجموعة بعد نهاية الجولة الثانية كالتالي:
نيجيريا.. 9 نقاط - سجل 6 - استقبل 1
مصر.. 6 نقاط - سجل 2- استقبل 1
السودان.. نقطة واحدة - سجل 1- استقبل 4
غينيا بيساو.. نقطة واحدة - سجل 0- استقبل 3
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