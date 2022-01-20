أمم إفريقيا - ترتيب المجموعات بعد نهاية الجولة الثالثة

انتهت منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لأمم إفريقيا 2021.

وتقام أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير في الكاميرون بمشاركة 24 منتخبا.

وتأهل 16 منتخبا إلى الأدوار الإقصائية من البطولة

وجاءت مجموعات أمم إفريقيا كالتالي:

-المجموعة الأولى.. الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا - الرأس الأخضر

-المجموعة الثانية.. السنغال - زيمبابوي - غينيا - مالاوي

-المجموعة الثالثة.. المغرب - غانا - جزر القمر - الجابون

-المجموعة الرابعة.. نيجيريا - مصر - السودان - غينيا بيساو

-المجموعة الخامسة.. كوت ديفوار - الجزائر - سيراليون - غينيا الاستوائية

-المجموعة السادسة.. مالي - جامبيا - تونس - موريتانيا

نستعرض معا ترتيب مجموعات أمم إفريقيا

المجموعة الأولى

الكاميرون - 7 نقاط - سجل 7 - استقبل 3

بوركينا فاسو - 4 نقاط - سجل 3 - استقبل 3

كاب فيردي - 4 نقاط - سجل 2 - استقبل 2

إثيوبيا - 1 نقطة - سجل 2 - استقبل 6

المجموعة الثانية

السنغال - 5 نقاط - سجل 1 - استقبل 0

غينيا - 4 نقاط - سجل 2 - استقبل 2

مالاوي - 4 نقاط - سجل 2 - استقبل 2

زيمبابوي - 3 نقاط - سجل 3 - استقبل 4

المجموعة الثالثة

المغرب - 7 نقاط - سجل 5 - استقبل 2

الجابون - 5 نقاط - سجل 4 - استقبل 3

جزر القمر - 3 نقاط - سجل 3 - استقبل 5

غانا - 1 نقطة - سجل 3 - استقبل 5

المجموعة الرابعة

نيجيريا - 9 نقاط - سجل 6 - استقبل 1

مصر - 6 نقاط - سجل 2 - استقبل 1

السودان - نقطة واحدة - سجل 1- استقبل 4

غينيا بيساو - نقطة واحدة - سجل 0- استقبل 3

المجموعة الخامسة

كوت ديفوار - 7 نقاط - سجل 6 - استقبل 3

غينيا الاستوائية - 6 نقطة - سجل 2 - استقبل 1

سيراليون - 2 نقطة - سجل 2 - استقبل 3

الجزائر - 1 نقطة - سجل 1 - استقبل 4

المجموعة السادسة

مالي - 7 نقاط - سجل 4 - استقبل 1

جامبيا - 7 نقاط - سجل 3 - استقبل 1

تونس - 3 نقطة - سجل 4 - استقبل 2

موريتانيا - 0 نقطة - سجل 0 - استقبل 7