أمم إفريقيا - ترتيب المجموعات بعد نهاية الجولة الثالثة
الخميس، 20 يناير 2022 - 22:54
كتب : FilGoal
انتهت منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لأمم إفريقيا 2021.
وتقام أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير في الكاميرون بمشاركة 24 منتخبا.
وتأهل 16 منتخبا إلى الأدوار الإقصائية من البطولة
وجاءت مجموعات أمم إفريقيا كالتالي:
-المجموعة الأولى.. الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا - الرأس الأخضر
-المجموعة الثانية.. السنغال - زيمبابوي - غينيا - مالاوي
-المجموعة الثالثة.. المغرب - غانا - جزر القمر - الجابون
-المجموعة الرابعة.. نيجيريا - مصر - السودان - غينيا بيساو
-المجموعة الخامسة.. كوت ديفوار - الجزائر - سيراليون - غينيا الاستوائية
-المجموعة السادسة.. مالي - جامبيا - تونس - موريتانيا
نستعرض معا ترتيب مجموعات أمم إفريقيا
المجموعة الأولى
الكاميرون - 7 نقاط - سجل 7 - استقبل 3
بوركينا فاسو - 4 نقاط - سجل 3 - استقبل 3
كاب فيردي - 4 نقاط - سجل 2 - استقبل 2
إثيوبيا - 1 نقطة - سجل 2 - استقبل 6
المجموعة الثانية
السنغال - 5 نقاط - سجل 1 - استقبل 0
غينيا - 4 نقاط - سجل 2 - استقبل 2
مالاوي - 4 نقاط - سجل 2 - استقبل 2
زيمبابوي - 3 نقاط - سجل 3 - استقبل 4
المجموعة الثالثة
المغرب - 7 نقاط - سجل 5 - استقبل 2
الجابون - 5 نقاط - سجل 4 - استقبل 3
جزر القمر - 3 نقاط - سجل 3 - استقبل 5
غانا - 1 نقطة - سجل 3 - استقبل 5
المجموعة الرابعة
نيجيريا - 9 نقاط - سجل 6 - استقبل 1
مصر - 6 نقاط - سجل 2 - استقبل 1
السودان - نقطة واحدة - سجل 1- استقبل 4
غينيا بيساو - نقطة واحدة - سجل 0- استقبل 3
المجموعة الخامسة
كوت ديفوار - 7 نقاط - سجل 6 - استقبل 3
غينيا الاستوائية - 6 نقطة - سجل 2 - استقبل 1
سيراليون - 2 نقطة - سجل 2 - استقبل 3
الجزائر - 1 نقطة - سجل 1 - استقبل 4
المجموعة السادسة
مالي - 7 نقاط - سجل 4 - استقبل 1
جامبيا - 7 نقاط - سجل 3 - استقبل 1
تونس - 3 نقطة - سجل 4 - استقبل 2
موريتانيا - 0 نقطة - سجل 0 - استقبل 7