أبو بكر في الصدارة وملاحقة عربية.. جدول ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2021

انتهت مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من أمم إفريقيا في نسختها الـ33.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

وتبدأ مباريات الأدوار الإقصائية بداية من 23 يناير الجاري.

نستعرض معا جدول ترتيب هدافي البطولة بعد نهاية دور المجموعات.

فينسينت أبو بكر - الكاميرون - 5 أهداف

إبراهيما كوني - مالي - ثلاثة أهداف

سفيان بوفال - المغرب - هدفان

وهبي الخزري - تونس- هدفان

أبيلي جالو - جامبيا - هدفان

نيكولاس بيبي - كوت ديفوار - هدفان

أحمد مغني - جزر القمر - هدفان

جيم ألفينيا - الجابون - هدفان

جبادينهو ماهانجو - مالاوي - هدفان

توكي إيكامبي - الكاميرون - هدفان

41 لاعبا برصيد هدف واحد على رأسهم محمد صلاح، سباستيان هالر، كيليتشي إيهيناتشو، سيف الدين الجزيري، حمزة المثلوثي.