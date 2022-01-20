أبو بكر في الصدارة وملاحقة عربية.. جدول ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2021

الخميس، 20 يناير 2022 - 22:54

كتب : FilGoal

ديزاين فينسينت أبو بكر

انتهت مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من أمم إفريقيا في نسختها الـ33.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

وتبدأ مباريات الأدوار الإقصائية بداية من 23 يناير الجاري.

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نستعرض معا جدول ترتيب هدافي البطولة بعد نهاية دور المجموعات.

فينسينت أبو بكر - الكاميرون - 5 أهداف

إبراهيما كوني - مالي - ثلاثة أهداف

سفيان بوفال - المغرب - هدفان

وهبي الخزري - تونس- هدفان

أبيلي جالو - جامبيا - هدفان

نيكولاس بيبي - كوت ديفوار - هدفان

أحمد مغني - جزر القمر - هدفان

جيم ألفينيا - الجابون - هدفان

جبادينهو ماهانجو - مالاوي - هدفان

توكي إيكامبي - الكاميرون - هدفان

41 لاعبا برصيد هدف واحد على رأسهم محمد صلاح، سباستيان هالر، كيليتشي إيهيناتشو، سيف الدين الجزيري، حمزة المثلوثي.

جدول ترتيب هدافي أمم إفريقيا فينسينت أبو بكر الكاميرون مصر
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