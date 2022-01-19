مدرب ليفربول: نفتقد صلاح وماني وكيتا.. لكن لدينا أسلحة مختلفة

قال بيب لايندرز مدرب ليفربول إن الفريق يفتقد لخدمات الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا في ظل تواجدهم في الكاميرون للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2021 مع مصر والسنغال وغينيا.

وتحدث لايندرز في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء قبل مواجهة أرسنال غدا الخميس في إياب نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة قائلا: "بالطبع نفتقد للاعبين الثلاثة".

وواصل "الكل يتناسى أن نابي كيتا حصل على جائزة رجل المباراة مع غينيا مرتين فنحن نفتقده أيضا، لكن الناس ينسون الحديث عنه".

وواصل "نجحنا من قبل في الفوز بدون تواجد صلاح وماني، أعتقد أننا حظينا بأحد أكثر المباريات التي لا تنسى بدون تواجدهما، ولكن الأمر لا يتعلق بذلك".

وأردف "بعد الموسم الماضي احتجنا للاعتماد على أسلحة مختلفة، احتجنا لتسجيل الأهداف من كل مكان وتمرير الكرة في كل مكان والمراوغة من كل مكان وشن الهجمات من كل مكان".

وشدد "ولا نعتمد فقط على الهجمات المرتدة وسرعة اللاعبين، بالطبع صلاح وماني واجهتنا ويعطوننا الكثير من المباشرة في أسلوب لعبنا".

قبل أن يستدرك بيب لايندرز حديثه ويتم "لكن ما يعجبني الآن أننا لا نعتمد على سلاح واحد فقط بل لدينا طرق مختلفة للهجوم، وكيفية تطورنا كفريق وتطور طرق لعبنا كل هذه أشياء أنا معجب به".

وكان ليفربول تعادل سلبا مع أرسنال في أنفيلد في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي وسيلتقي الفريقان في ملعب الإمارات في الإياب.