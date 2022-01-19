أمم إفريقيا - مدرب مالي: لم يعد هناك منتخبات صغيرة
الأربعاء، 19 يناير 2022 - 18:05
كتب : FilGoal
يرى محمد ماجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي أن جميع الفرق المشاركة في بطولة كأس امم إفريقيا ليست ضعيفة.
وقال ماجاسوبا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة موريتانيا: "لم يعد هناك منتخبات صغيرة في إفريقيا".
وأضاف "ما يهمنا هو الفوز غدا على موريتانيا لضمان تصدر المجموعة".
من جانبه قال حاماري تراوري: "سنبذل قصارى جهدنا للفوز على موريتانيا ونأمل أن نحصل على المركز الأول في المجموعة".
وأتم تصريحاته "كل شيء ممكن، نحن مجموعة متماسكة من اللاعبين".
ويلعب منتخب مالي غدا الخميس ضد موريتانيا في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.
ويتصدر منتخب مالي المجموعة السادسة بكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 برصيد 4 نقاط.
نرشح لكم
هل تعرف الكثير عن هدافي مصر في أمم إفريقيا؟ اختبر نفسك مؤتمر مدرب تونس: يمكننا إسقاط جامبيا رغم فقدان 12 لاعبا بسبب كورونا توابع الخروج المبكر.. وزارة الرياضة الغانية تعلن استدعاء اتحاد كرة القدم لاجتماع طارئ مؤتمر موسى بارو: الجميع يتطلع ليكون جزءا من أمم إفريقيا.. فخور لمشاركتي وسنجعل جامبيا فخورة
أخر الأخبار
تأييد حكم بالسجن 9 سنوات على روبينيو 31 دقيقة | أمريكا