أمم إفريقيا - مدرب مالي: لم يعد هناك منتخبات صغيرة

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 18:05

كتب : FilGoal

إبراهيما كونيه - مالي وتونس - كأس أمم إفريقيا 2021

يرى محمد ماجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي أن جميع الفرق المشاركة في بطولة كأس امم إفريقيا ليست ضعيفة.

وقال ماجاسوبا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة موريتانيا: "لم يعد هناك منتخبات صغيرة في إفريقيا".

وأضاف "ما يهمنا هو الفوز غدا على موريتانيا لضمان تصدر المجموعة".

أخبار متعلقة
أمم إفريقيا - اختبر معلوماتك عن أشهر لاعبي مصر أمم إفريقيا - اختبر معلوماتك عن أشهر لاعبي نيجيريا مؤتمر بلماضي: أثق في اللاعبين بنسبة 100%.. سأجد حلا لمشكلة العقم الهجومي

من جانبه قال حاماري تراوري: "سنبذل قصارى جهدنا للفوز على موريتانيا ونأمل أن نحصل على المركز الأول في المجموعة".

وأتم تصريحاته "كل شيء ممكن، نحن مجموعة متماسكة من اللاعبين".

ويلعب منتخب مالي غدا الخميس ضد موريتانيا في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

ويتصدر منتخب مالي المجموعة السادسة بكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 برصيد 4 نقاط.

كأس أمم إفريقيا مالي موريتانيا
نرشح لكم
هل تعرف الكثير عن هدافي مصر في أمم إفريقيا؟ اختبر نفسك مؤتمر مدرب تونس: يمكننا إسقاط جامبيا رغم فقدان 12 لاعبا بسبب كورونا توابع الخروج المبكر.. وزارة الرياضة الغانية تعلن استدعاء اتحاد كرة القدم لاجتماع طارئ مؤتمر موسى بارو: الجميع يتطلع ليكون جزءا من أمم إفريقيا.. فخور لمشاركتي وسنجعل جامبيا فخورة
أخر الأخبار
هل تعرف الكثير عن هدافي مصر في أمم إفريقيا؟ اختبر نفسك 14 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تأييد حكم بالسجن 9 سنوات على روبينيو 31 دقيقة | أمريكا
مدرب ليفربول: نفتقد صلاح وماني وكيتا.. لكن لدينا أسلحة مختلفة 34 دقيقة | أوروبا
أمم إفريقيا - مدرب مالي: لم يعد هناك منتخبات صغيرة 35 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
العثور على جثة بطلة مصرية في كرة السرعة في دسوق 37 دقيقة | مصر
قائمة الأرجنتين - غياب ليونيل ميسي عن مواجهتي تشيلي وكولومبيا 50 دقيقة | أمريكا
مران الزمالك – انتظام حازم إمام وحفني.. وتأهيل لطارق حامد وعمر السعيد ومحمود عبد العزيز ساعة | مصر
شبكة سي بي إس الأمريكية: النصر يقدم عرضا لضم أوباميانج ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 3 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 4 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش