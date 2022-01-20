أمم إفريقيا - موعد مباريات دور الـ16 وطريق مصر إلى النهائي.. القنوات الناقلة والملاعب
الخميس، 20 يناير 2022 - 22:54
كتب : FilGoal
انتهى دور المجموعات من أمم إفريقيا في نسختها الـ33 المقامة في الكاميرون بمشاركة 24 منتخبا.
وتأهل 16 منتخبا إلى الأدوار الإقصائية للبطولة المقرر إقامة المباراة النهائية فيها 6 فبراير المقبل.
وجاء ترتيب المتأهلين كالتالي:
المركز الأول
الكاميرون - السنغال - المغرب - نيجيريا - كوت ديفوار - مالي
المركز الثاني
بوركينا فاسو - غينيا - الجابون - مصر - غينيا الإستوائية - جامبيا
أفضل 4 من أصحاب المركز الثالث
كاب فيردي - مالاوي - جزر القمر - تونس
الدور ثمن النهائي
23 يناير
بوركينا فاسو أمام الجابون - الساعة 6:00 - الملعب:ليمبي
نيجيريا أمام تونس - الساعة 9:00 - الملعب: رومدي أدجيا
24 يناير
غينيا مع جامبيا - الساعة 6:00 - الملعب: كويكونج
الكاميرون أمام جزر القمر - الساعة 9:00 - الملعب: أولمبي
25 يناير
السنغال مع كاب فيردي - الساعة 6:00 - الملعب: كويكونج
المغرب مع مالاوي - الساعة 9:00 - الملعب: أحمدو أهيدجو
26 يناير
كوت ديفوار مع مصر - الساعة 6:00 - الملعب: جابوما
مالي مع غينيا الإستوائية - الساعة 9:00 - الملعب: ليمبي
ربع النهائي
الفائز من مباراة غينيا وجامبيا يواجه الفائز من الكاميرون وجزر القمر - 29 يناير - 6 مساء
الفائز من بوركينا فاسو والجابون يواجه الفائز من نيجيريا وتونس - 29 يناير - 9:00 مساء
الفائز من المغرب ومالاوي يواجه الفائز من مصر وكوت ديفوار - 30 يناير - 6:00 مساء
الفائز من السنغال وكاب فيردي يواجه الفائز من مالي وغينيا الإستوائية - 30 يناير - 9:00 مساء
نصف النهائي
الفائز من بوركينا فاسو والجابون ضد الفائز من نيجيريا وتونس X الفائز من السنغال وكاب فيردي ضد الفائز من مالي وغينيا الإستوائية - 2 فبراير - 9:00 مساء
الفائز من مباراة غينيا وجامبيا ضد الفائز من الكاميرون وجزر القمر X الفائز من المغرب ومالاوي ضد الفائز من مصر وكوت ديفوار - 3 فبراير - 9:00 مساء
القنوات الناقلة
تذاع مباريات أمم إفريقيا عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1و2