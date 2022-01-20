أمم إفريقيا - موعد مباريات دور الـ16 وطريق مصر إلى النهائي.. القنوات الناقلة والملاعب

الخميس، 20 يناير 2022 - 22:54

كتب : FilGoal

كأس أمم إفريقيا

انتهى دور المجموعات من أمم إفريقيا في نسختها الـ33 المقامة في الكاميرون بمشاركة 24 منتخبا.

وتأهل 16 منتخبا إلى الأدوار الإقصائية للبطولة المقرر إقامة المباراة النهائية فيها 6 فبراير المقبل.

وجاء ترتيب المتأهلين كالتالي:

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المركز الأول

الكاميرون - السنغال - المغرب - نيجيريا - كوت ديفوار - مالي

المركز الثاني

بوركينا فاسو - غينيا - الجابون - مصر - غينيا الإستوائية - جامبيا

أفضل 4 من أصحاب المركز الثالث

كاب فيردي - مالاوي - جزر القمر - تونس

الدور ثمن النهائي

23 يناير

بوركينا فاسو أمام الجابون - الساعة 6:00 - الملعب:ليمبي

نيجيريا أمام تونس - الساعة 9:00 - الملعب: رومدي أدجيا

24 يناير

غينيا مع جامبيا - الساعة 6:00 - الملعب: كويكونج

الكاميرون أمام جزر القمر - الساعة 9:00 - الملعب: أولمبي

25 يناير

السنغال مع كاب فيردي - الساعة 6:00 - الملعب: كويكونج

المغرب مع مالاوي - الساعة 9:00 - الملعب: أحمدو أهيدجو

26 يناير

كوت ديفوار مع مصر - الساعة 6:00 - الملعب: جابوما

مالي مع غينيا الإستوائية - الساعة 9:00 - الملعب: ليمبي

ربع النهائي

الفائز من مباراة غينيا وجامبيا يواجه الفائز من الكاميرون وجزر القمر - 29 يناير - 6 مساء

الفائز من بوركينا فاسو والجابون يواجه الفائز من نيجيريا وتونس - 29 يناير - 9:00 مساء

الفائز من المغرب ومالاوي يواجه الفائز من مصر وكوت ديفوار - 30 يناير - 6:00 مساء

الفائز من السنغال وكاب فيردي يواجه الفائز من مالي وغينيا الإستوائية - 30 يناير - 9:00 مساء

نصف النهائي

الفائز من بوركينا فاسو والجابون ضد الفائز من نيجيريا وتونس X الفائز من السنغال وكاب فيردي ضد الفائز من مالي وغينيا الإستوائية - 2 فبراير - 9:00 مساء

الفائز من مباراة غينيا وجامبيا ضد الفائز من الكاميرون وجزر القمر X الفائز من المغرب ومالاوي ضد الفائز من مصر وكوت ديفوار - 3 فبراير - 9:00 مساء

القنوات الناقلة

تذاع مباريات أمم إفريقيا عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1و2

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