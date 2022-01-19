قائمة الأرجنتين - غياب ليونيل ميسي عن مواجهتي تشيلي وكولومبيا

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 17:50

كتب : FilGoal

الأرجنتين

شهدت قائمة الأرجنتين لمواجهة تشيلي وكولومبيا في تصفيات كأس العالم 2022 غياب القائد ليونيل ميسي.

وكان منتخب الأرجنتنين قد ضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم في شهر نوفمبر الماض رفقة البرازيل.

ويحل منتخب الأرجنتين مع ضيفا على تشيلي في 28 يناير، فيما يستضيف كولومبيا في الثاني من فبراير.

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وتواجد لاعبان فقط من الدوري الأرجنتيني وهما: فرانكو أرماني وخوليان ألفاريز ثنائي ريفر بليت.

وجاءت قائمة التانجو:

حراسة المرمى: فرانكو أرماني (ريفر بليت) – إستيبان أندرادا (مونتيري المكسيكي) – إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا الإنجليزي) – خوان موسو (أتالانتا الإيطالي).

الدفاع: ناهول مولينا (أودينيزي الإيطالي) – جونزالو مونتيل (إشبيلية الإسباني) – لوكاس كواتارا (فيورنتينا الإيطالي) – خيرمان بيزيا (ريال بيتيس الإسباني) – نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا البرتغالي) – ليساندرو مارتينيز (أياكس الهولندي) – ماركوس أكونيا (إشبيلية الإسباني) – نيكولاس تاجليفيكو (أياكس الهولندي).

الوسط: لوكاس أوكامبوس (إشبيلية الإسباني) – لياندرو باريديس (باريس سان جيرمان الفرنسي) – جيدو رودريجيز (ريال بيتيس الإسباني) – رودريجو دي بول (أتليتكو مدريد الإسباني) – جيوفاني لو سيلسو (توتنام الإنجليزي) – أليخاندرو جوميز (إشبيلية الإسباني) – أليكسيس ماكليستر (برايتون الإنجليزي) – إيليميانو بونديا (أستون فيلا الإنجليزي).

الهجوم: أنخلي دي ماريا (باريس سان جيرمان الفرنسي) – أنخيل كوريا (أتليتكو مدريد الإسباني) – خوليان ألفاريز (ريفر بليت) – لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان الإيطالي) – خواكين كوريا (إنتر ميلان الإيطالي) – باولو ديبالا (يوفنتوس الإيطالي).

ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني برصيد 29 نقطة بفارق 6 نقاط عن البرازيل المتصدرة، وبفارق 6 نقاط عن الإكوادور صاحبة المركز الثالث.

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