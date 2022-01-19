مران الزمالك – انتظام حازم إمام وحفني.. وتأهيل لطارق حامد وعمر السعيد ومحمود عبد العزيز

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 17:23

كتب : إبراهيم رمضان

طارق حامد الزمالك المقاولون العرب الدوري المصري

انتظم حازم إمام وأيمن حفني لاعبي الزمالك في المران الجماعي الذي أقيم اليوم الأربعاء استعدادا للقاء غزل المحلة.

ويواجه الزمالك منافسه غزل المحلة السبت المقبل في ثالث جولات كأس الرابطة في استاد القاهرة ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وكان حازم إمام يعاني من إجهاد جعله يغيب عن المشاركة في مباراة فاركو الأخيرة.

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أما أيمن حفني فانتهى من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له مما تسبب في غيابه عن مباراتي إنبي وفاركو.

وشارك محمد عواد في المران على الرغم من مشاركته في لقاء فاركو أمس الثلاثاء.

وواصل طارق حامد وعمر السعيد ومحمود عبد العزيز "زيزو" أداء برنامجهم التأهيلي للتخلص من الإصابات التي يعانون منها.

ويعاني طارق حامد من إصابة في الركبة فيما يعاني زيزو من شد في العضلة الضامة أما عمر السعيد مصاب بشد في العضلة الأمامية.

الزمالك طارق حامد
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