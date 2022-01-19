شبكة سي بي إس الأمريكية: النصر يقدم عرضا لضم أوباميانج

تقدم نادي النصر السعودي بعرض لضم إيمريك بيير أوباميانج مهاجم أرسنال على سبيل الإعارة.

وكشفت شبكة سي بي إس الأمريكية عن تفكير أرسنال في العرض من أجل التخلص من راتب المهاجم الجابوني.

وأشار التقرير إلى أن النصر قدم عرضا لأرسنال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأوضح أن سيضطر للتعاقد مع أوباميانج بشكل دائم مقابل 9.1 مليون دولار (8 ملايين يورو)، ومن المتوقع أن يوافق أرسنال بعد فترة مضطربة للاعب خارج الملعب مع النادي.

ويحصل أوباميانج على راتب أسبوعي مقدر بـ 340 ألف دولار وهو ما سيجعل أرسنال أكثر مرونة في سعيه للحصول على مهاجم هذا الشهر.

ويضع أرسنال دوسان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا هدفه الأول بالانتقال في سوق الانتقالات الشتوية.

وكان أوباميانج قد تم تجريده من شارة القيادة الشهر الماضي بسبب ما اعتبره النادي مخالفات تأديبية متعددة.

ولم يشارك أوباميانج في أي مباراة مع أرسنال قبل السفر إلى كأس الأمم الإفريقية بعد مشكلة تجريده من الشارة.