كرة يد - الاتحاد يقرر إجراءات جديدة بخصوص مباريات الدوري

أقر الاتحاد المصري لكرة اليد إجراءات جديدة تخص إقامة المباريات خلال الفترة الحالية.

وتأتي تلك الإجراءات للتأكد من الحصول على التطعيمات اللازمة لفيروس كورونا ضمن الإجراءات الاحترازية.

وجاء بيان الاتحاد المصري كالآتي:

"برجاء التنبيه على الأجهزة الفنية والإدارية لكرة اليد بناديكم الموقر باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتأكد من أخذ التطعيمات اللازمة لفيروس كورونا".

"كما يرجى الالتزام بما جاء بالباب الثاني عشر من المنظومة الفنية لإدارة نشاط الاتحاد المصري لكرة اليد البند سابعا صفحة 132".

"على جميع الأندية التي تقام على أرضها المباريات الاتزام التام بكل الإجراءات الخاصة بوباء كورونا والتي حددتها وزارة الشباب والرياضة والتطعيمات الصادرة من الاتحاد".

"يتحمل النادي مسؤولية ذلك مع تحمل النادي المخالف العقوبات والجزاءات التي ستفرض عليه".

"إذا كانت المباراة أو المباريات ستقام على صالة محايدة يحددها الاتحاد، هنا تقع المسؤولية في الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية على الجهة المسؤولة عن الصالة".