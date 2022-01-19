كرة يد - الاتحاد يقرر إجراءات جديدة بخصوص مباريات الدوري

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 16:30

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر مع الزمالك أمام الأهلي - كرة يد

أقر الاتحاد المصري لكرة اليد إجراءات جديدة تخص إقامة المباريات خلال الفترة الحالية.

وتأتي تلك الإجراءات للتأكد من الحصول على التطعيمات اللازمة لفيروس كورونا ضمن الإجراءات الاحترازية.

وجاء بيان الاتحاد المصري كالآتي:

أخبار متعلقة
كرة يد - فوز الزمالك والأهلي في افتتاح منافسات المرحلة قبل الأخيرة من دوري المحترفين كرة يد - نيس يجدد تعاقده مع مروة عيد لمدة ثلاثة مواسم كرة يد - الإعلان عن الموعد الجديد لأمم إفريقيا كرة يد - تأجيل مباراتي منتخب مصر مع فرنسا بسبب كورونا

"برجاء التنبيه على الأجهزة الفنية والإدارية لكرة اليد بناديكم الموقر باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتأكد من أخذ التطعيمات اللازمة لفيروس كورونا".

"كما يرجى الالتزام بما جاء بالباب الثاني عشر من المنظومة الفنية لإدارة نشاط الاتحاد المصري لكرة اليد البند سابعا صفحة 132".

"على جميع الأندية التي تقام على أرضها المباريات الاتزام التام بكل الإجراءات الخاصة بوباء كورونا والتي حددتها وزارة الشباب والرياضة والتطعيمات الصادرة من الاتحاد".

"يتحمل النادي مسؤولية ذلك مع تحمل النادي المخالف العقوبات والجزاءات التي ستفرض عليه".

"إذا كانت المباراة أو المباريات ستقام على صالة محايدة يحددها الاتحاد، هنا تقع المسؤولية في الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية على الجهة المسؤولة عن الصالة".

كرة يد الاتحاد المصري
نرشح لكم
سلة - أحمد مهيب لـ في الجول: لم أشك في الفوز على الزمالك تنس - نهاية مشوار ميار شريف في بطولة أستراليا المفتوحة سلة - مدرب الأهلي ردا على الزمالك: خطأ أحمد ياسر ليس رد فعل.. هذا كلام عار عن الصحة مدرب سلة الزمالك: حركة أحمد ياسر رد فعل لإشارة مسيئة من لاعب الأهلي.. ولا أحب الحديث عن التحكيم
أخر الأخبار
شبكة سي بي إس الأمريكية: النصر يقدم عرضا لضم أوباميانج دقيقة | أوروبا
كرة يد - الاتحاد يقرر إجراءات جديدة بخصوص مباريات الدوري 25 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر مدرب تونس: يمكننا إسقاط جامبيا رغم فقدان 12 لاعبا بسبب كورونا 30 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
قائمة ريال مدريد - عودة جاريث بيل.. وغياب بنزيمة وكورتوا 33 دقيقة | الدوري الإسباني
توابع الخروج المبكر.. وزارة الرياضة الغانية تعلن استدعاء اتحاد كرة القدم لاجتماع طارئ 42 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مؤتمر موسى بارو: الجميع يتطلع ليكون جزءا من أمم إفريقيا.. فخور لمشاركتي وسنجعل جامبيا فخورة 53 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تشافي في رسالة غاضبة لـ ديمبيلي: تجديد العقد أو الرحيل الآن.. ومصلحة النادي هي الأهم ساعة | الدوري الإسباني
أول حكمة في تاريخ أمم إفريقيا: هذه مجرد البداية فقط ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 3 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 4 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش