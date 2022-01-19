مؤتمر مدرب تونس: يمكننا إسقاط جامبيا رغم فقدان 12 لاعبا بسبب كورونا

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 16:25

كتب : FilGoal

منتخب تونس أمم إفريقيا

يؤمن منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس بأن فريقه يمكنه إسقاط منتخب جامبيا في ختام مرحلة المجموعات بكأس أمم إفريقيا رغم فقدان 12 لاعبا بسبب فيروس كورونا.

وتشهد الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات يوم الخميس مواجهة تونس ضد جامبيا، ومالي أمام موريتانيا.

وقال الكبير في مؤتمر صحفي: "سنلعب على الانتصار فقط فنحن لم نتأهل. ستكون المباراة بالتأكيد صعبة لكننا هنا لنجعل تونس فخورة بمنتخب بلادها".

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وأضاف "كل اللاعبين الموجودين في قائمة المنتخب قادرون على تمثيل تونس بأفضل شكل وتحقيق الأهداف التي نصبو لها".

ويملك المنتخب التونسي 16 لاعبا فقط يمكنهم المشاركة في اللقاء بسبب إصابة العديد من لاعبي نسور قرطاج بفيروس كورونا.

وأوضح "لدينا 12 حالة إصابة بفيروس كورونا ونكافح للحد من انتشار الفيروس داخل المنتخب".

وتابع "لو لم نقم باستدعاء 4 حراس لوجدنا أنفسنا بحارس مرمى فقط في مواجهة جامبيا".

الحارسان أيمن دحمان وعلي الجمل لن يشاركا في اللقاء بسبب الإصابة بفيروس كورونا، ليبقى الثنائي فاروق بن مصطفى والبشير بن سعيد.

وشدد مدرب تونس "رغم ذلك نملك الإمكانيات الكافية للفوز في لقاء جامبيا".

ويحتل منتخب تونس المركز الثالث بالمجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، فيما يتقاسم منتخب جامبيا صدارة الترتيب مع مالي برصيد 4 نقاط، وتتذيل موريتانيا المجموعة بلا نقاط.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا بالإضافة إلى أفضل 4 فرق تحتل المركز الثالث.

واحتلت تونس المركز الرابع في كأس إفريقيا 2019 وتوجت باللقب مرة وحيدة عام 2004 في أرضها.

تونس جامبيا كأس الأمم الإفريقية
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