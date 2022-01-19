قائمة ريال مدريد - عودة جاريث بيل.. وغياب بنزيمة وكورتوا

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن قائمة فريقه التي ستخوض مباراة إلتشي.

ويلتقي ريال مدريد مع إلتشي غدا الخميس على ملعب الأخير في جور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا.

وشهدت القائمة عودة جاريث بيل بعد غياب لفترة طويلة بسبب الإصابة، كما شهت غياب كريم بنزيمة وتيبو كورتوا.

وجاءت القائمة بالكامل كالآتي

الحراس: أندري لونين - توني فويدياس - دييجو بينييرو

الدفاع: ناتشو فيرنانديز - دافيد ألابا - مارسيلو - فيرلان ميندي - جيلا

الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - فيدي فالفيردي - لوكاس فاسكيز - داني سيبايوس - إيسكو - إدوارد كامافينجا

الهجوم: إدين هازارد - لوكا يوفيتش - جاريث بيل - فينيسيوس جونيور - رودريجو