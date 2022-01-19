توابع الخروج المبكر.. وزارة الرياضة الغانية تعلن استدعاء اتحاد كرة القدم لاجتماع طارئ

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 16:13

كتب : محمد عبد العظيم

جوردان أيو - غانا - الجابون

أعلنت وزارة الرياضة الغانية في بيان رسمي استدعاء اتحاد كرة القدم الغاني لاجتماع طارئ يوم الجمعة.

وتبحث وزارة الرياضة الغانية مع اتحاد كرة القدم أسباب الخروج المبكر ووضع خطة مستقبلية للمنتخب.

وسقط منتخب غانا في مفاجأة كبيرة أمام جزر القمر بختام مباريات المجموعة الثالثة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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وتذيل منتخب غانا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة من التعادل مع الجابون.

وجاء بيان وزارة الرياضة كالآتي:

"تشعر البلاد بإحباط شديد بعد أداء المنتخب والخروج المبكر في أمم إفريقيا 2021، وتود وزارة الرياضة مشاركة مشاعرها في ذلك البيان".

وأضاف "ووفرت الحكومة للفريق كافة الاحتياجات والدعم بما في ذلك التحضير منذ تصفيات البطولة ومعسكر تحضيري في قطر".

"وزارة الرياضة الغانية تشعر بالإحباط من الأداء وبناء على ذلك تم تحديد يوم الجمعة 21 من يناير لاجتماع طارئ لمناقشة الأمر واتخاذ قرارات بعد ذلك الخروج".

واختتم البيان "وزارة الشباب والرياضة سوف تتخذ خطوات هامة من أجل مستقبل منتخب غانا".

أمم إفريقيا غانا وزارة الرياضة
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