مؤتمر موسى بارو: الجميع يتطلع ليكون جزءا من أمم إفريقيا.. فخور لمشاركتي وسنجعل جامبيا فخورة

أعرب موسى بارو مهاجم بولونيا الإيطالي ومنتخب جامبيا عن سعادته بالتواجد في أمم إفريقيا والتنافس على بطاقة التأهل.

ويتقاسم منتخب جامبيا الصدارة مع مالي برصيد 4 نقاط بينما منتخب تونس في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وقال موسى بارو في المؤتمر الصحفي: "كلاعب، الجميع يتطلع إلى أن يكون جزءا من بطولة أمم إفريقيا".

وأضاف "أنا شخصيا فخور لوجودي هنا وزملائي ونراهن أننا سنجعل بلادنا فخورة".

ويلعب منتخب جامبيا أمام تونس في التاسعة من مساء غدا الخميس في ختام مباريات دور المجموعات.

وشدد بارو "في كل مباراة نتطلع إلى الأفضل، نسعى للتطور دائما وتقديم أفضل ما لدينا".

وعن مواجهة تونس كشف "الاستعدادات تسير على ما يرام، نركز على القادم ونعد بتقديم الأفضل".

واختتم تصريحاته "هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل للدور التالي مع تطور الأداء".