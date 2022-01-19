تشافي في رسالة غاضبة لـ ديمبيلي: تجديد العقد أو الرحيل الآن.. ومصلحة النادي هي الأهم

وجه تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة رسالة إلى عثمان ديمبيلي لاعب الفريق رسالة تحذيرية في حالة مماطلته في مفاوضات تمديد تعاقده وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أتلتيك بلباو.

عثمان ديمبيلي النادي : برشلونة برشلونة

ويلتقي برشلونة مع أتلتيك بلباو غدا الخميس على ملعب سان ماميس في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا.

وينتهي تعاقد ديمبيلي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي.

وقال تشافي خلال المؤتمر: "ما يمكنني قوله هو إننا في موقف معقد وصعب، النادي اتخذ قرارا في حالة عدم تجديد ديمبيلي لعقده، حينها سيكون علينا اتخاذ قرارا حاسما".

وتابع "الأمر ليس سهلا ولكن ماتيو أليماني كان يتفاوض مع ممثليه منذ خمسة أشهر ولا يمكننا الانتظار لوقت أطول، إما أن يجدد تعاقده أو نتخذ قرارا حوله".

وشدد "لقد كنت صادقا جدا معه فذلك الموقف ليس سهلا أبدا ولكن يجب اتخاذ قرار لأن مصلحة النادي هي الأولوية وهذا واضح، إرساله إلى مقاعد البدلاء ليس أمرا صحيحا، إما أن يجدد أو نبحث عن عرض له".

وأضاف "لقد كنا واضحين للغاية وخاصة أنا، الوضع غير مفهوم فهو يريد التجديد ولكنهم لا يقررون ولا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك، ولكن لا يوجد خيار إرساله إلى المدرجات".

وتحدث تشافي عن حديث وكيل ديمبيلي المتضارب قائلا: "أنا أسأل نفسي نفس السؤال ولكن عليك أن تسأله هو، لا أريد أن أكون غير محترم تجاه أي أحد ولكن رسالتي واضحة وهي التجديد أو البحث عن مخرج من النادي الآن، يجب أن تفكر في الفريق أكثر".