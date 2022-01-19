أول حكمة في تاريخ أمم إفريقيا: هذه مجرد البداية فقط

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 15:40

كتب : FilGoal

الحكمة الراوندية ساليما موكانسانجا - زيمبابوي وغينيا - كأس أمم إفريقيا 2021

تشعر الرواندية سليمة موكانسانجا التي دخلت التاريخ كأول حكمة إمرأة تدير مباراة في نهائيات كأس أمم إفريقيا للرجال، حين أدارت مباراة زيمبابوي وغينيا، بأن هذه مجرد البداية لمباريات أخرى تقودها النساء على الساحة الإفريقية.

وقالت موكانسانجا في تصريحات لشبكة beIN sports: "أنا سعيدة جدا وفخورة كأول إمرأة تدير مباراة في كأس أمم إفريقيا للرجال".

وأضافت "كنت متحمسة جدا لإدارة مباراة في بطولة كبيرة وقوية ككأس أمم إفريقيا للرجال وهذا إنجاز كبير بالنسبة لي".

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وتابعت "هذه البداية فقط ولا يزال الطريق طويلا، تنتظرني بطولة كأس العالم للسيدات وأنا عازمة على مواصلة العمل بجد للتألق أكثر في مختلف البطولات".

وشددت الرواندية "كل إمرأة حكمة في العالم تستطيع فعل ذلك بالمزيد من العمل والتضحيات".

وواصلت "أشجع المرأة الإفريقية والعربية على بذل المزيد من المجهودات والعمل بدون حواجز فالمرأة القوية قادرة على رفع التحدي".

كأس الأمم الإفريقية
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