مؤتمر مدرب جامبيا: تونس لا تزال الأفضل رغم غيابات كورونا.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 15:35

كتب : FilGoal

توم سينفينت - جامبيا

يرى توم سينفيت المدير الفني لمنتخب جامبيا أن تونس لا تزال الأفضل رغم غياب 12 لاعبا بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وكان منتخب تونس قد أعلن إصابة 7 لاعبين جدد بفيروس كورونا ليصبح إجمالي المصابين 12 لاعبا قبل مواجهة جامبيا الحاسمة.

وقال سينفيت في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: "رغم غياب 12 لاعبا عن منتخب تونس بسبب فيروس كورونا لكنها لا تزال الأفضل".

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وأضاف "كل ما نريد فعله هو أن نلعب من أجل نتائج جيدة، نأخذ كل مباراة بجدية".

ويتقاسم منتخب جامبيا الصدارة مع مالي برصيد 4 نقاط بينما منتخب تونس في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وتابع مدرب جامبيا "نحن هنا في الكاميرون من أجل أن نجعل جامبيا الصغيرة فخورة ونحن مستعدون لتحقيق التعادل أو الانتصار على تونس".

وشدد سينفيت "سواء كنا مؤهلين أم لا، سنلعب للحصول لعى نتيجة أفضل".

واختتم تصريحاته "نتائج مباريات المجموعة ستحدد مكانتنا في بقية المسابقة".

ويلعب منتخب جامبيا أمام تونس في التاسعة من مساء غدا الخميس في ختام مباريات دور المجموعات.

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