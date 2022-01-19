منتخب مصر يؤدي تدريبا تنشيطيا قبل التوجه لمواجهة السودان

أدى منتخب مصر صباح اليوم الأربعاء تدريبا تنشيطيا بمقر إقامته بالعاصمة الكاميرونية ياوندي قبل التوجه لمواجهة السودان.

وخاض لاعبو منتخب مصر التدريبات التنشيطية لمدة نصف ساعة بمشاركة جميع اللاعبين.

بينما واصل الثنائي محمود حمدي الونش وأحمد فتوح برنامجهما العلاجي استعدادا للعودة إلى التدريبات الجماعية.

وينتظم الفريق في اجتماع مع الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني ظهرا قبل تناول وجبة الغذاء يدخل بعدها اللاعبون في راحة تامة حتى موعد التحرك إلى ستاد أحمدو أهيدجو للقاء السودان التاسعة بتوقيت القاهرة في ختام مباريات المجموعة الرابعة لدور المجموعات في بطولة الأمم الأفريقية.

ويؤدي اللاعبون الذين لن يشاركوا في مباراة الليلة أو الذين سيشاركون في جزء منها تدريبا على ملعب المباراة بعد نهايتها.

وتنتظر البعثة ما تقرره اللجنة المنظمة للبطولة غدًا على ضوء النتائج فيما يتعلق بوجهة الفريق التالية وموعد تحركه إليها.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 3 نقاط ويحتاج للفوز بأي نتيجة على السودان لضمان التأهل كوصيف المجموعة.

أما منتخب السودان فيملك نقطة واحدة في المركز الرابع ولكن لديه حظوظ في التأهل حال تحقيق الفوز على الفراعنة.

ويتصدر منتخب نيجيريا المجموعة برصيد 6 نقاط وضمن التأهل كمتصدر بغض النظر عن مواجهته أمام غينيا بيساو.

بينما منتخب غينيا بيساو لا بديل عن فوزه على نيجيريا من أجل ضمان تأهله لثمن النهائي سواء كان كوصيف أو ضمن أصحاب أفضل مركز ثالث في المجموعات الستة.