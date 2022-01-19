مصدر بـ الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع أستون فيلا لاستعارة تريزيجيه

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 15:03

كتب : أحمد الخولي

زيارة تريزيجيه لمران الأهلي

نفى مصدر مسؤول في النادي الأهلي الأنباء المنتشرة عن مفاوضات مع نادي أستون فيلا لاستعارة محمود تريزيجيه لمدة ستة أشهر.

تريزيجيه

النادي : أستون فيلا

الأهلي

وعاد تريزيجيه للمشاركة بعد فترة غياب بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وقال مصدر مسؤول في الأهلي لـ FilGoal.com: "الأنباء المتداولة عن وجود مفاوضات مع نادي أستون فيلا لضم محمود تريزيجية لمدة ستة أشهر غير صحيحة".

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وأضاف "بالتأكيد تريزيجيه لاعب مهم وكبير يشرف النادي الأهلي باعتباره أحد أبنائه باللعب في أهم وأفضل مسابقة كروية في العالم".

وشدد "باب الأهلي مفتوح له دائما بكل تأكيد ولكن في الوقت الحالي لا يوجد أي مفاوضات لضم اللاعب".

ويلعب الأهلي في بطولة كأس الرابطة خلال فترة التوقف الدولي ضمن المجموعة الثانية.

وتعادل الأهلي أمام الجونة والإسماعيلي في أول جولتين على أن يواجه المقاولون العرب يوم الجمعة في الجولة الثالثة.

ويخوض الأهلي منافسات كأس العالم للأندية في الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل في الإمارات العربية المتحدة.

الأهلي أستون فيلا تريزيجيه
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