مؤتمر لاعب سيراليون: مواجهة غينيا الاستوائية تعد بمفاجآت.. ونظل متحدين

يتوقع جون كمارا لاعب وسط سيراليون أن تشهد مواجهة بلاده أمام غينيا الاستوائية بمفاجآت.

وعاد منتخب سيراليون للمشاركة في أمم إفريقيا بعد غياب 25 عاما ويعتبر أبرز مفاجآت البطولة بعد التعادل أمام منتخبي الجزائر وكوت ديفوار.

وقال كمارا في المؤتمر الصحفي: "أتوقع أن مباراة الغد ضد غينيا الاستوائية ستعد بمفاجآت".

وأضاف "غينيا الاستوائية فريق لديه الكثير من الإمكانات وبالتأكيد ستكون مواجهة صعبة".

واختتم تصريحاته "نظل متحدين في مجموعتنا ولدينا كل التركيز لتقديم مباراة رائعة".

ويلعب منتخب سيراليون أمام غينيا الاستوائية في السادسة مساء بختام منافسات المجموعة الخامسة.

ويحتل سيراليون المركز الثالث برصيد نقطتين ويحتاج للفوز بأي نتيجة من أجل ضمان التأهل لثمن النهائي.

ويحتل منتخب كوت ديفوار صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بينما غينيا الاستوائية في المركز الثاني بـ 3 نقاط ويتذيل منتخب الجزائر الترتيب برصيد نقطة واحدة.