مؤتمر مدرب سيراليون: نستهدف المشاركة في أمم إفريقيا كل عامين بعد غياب طويل.. ونسعى للتطور

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 14:33

كتب : FilGoal

سيراليون - الجزائر - بلايلي - بلماضي

أعرب جون كيستر المدير الفني لمنتخب سيراليون عن رغبته بالمشاركة في أمم إفريقيا كل عامين بعد فترة غياب طويلة.

وعاد منتخب سيراليون للمشاركة في أمم إفريقيا بعد غياب 25 عاما ويعتبر أبرز مفاجآت البطولة بعد التعادل أمام منتخبي الجزائر وكوت ديفوار.

وقال كيستر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "غيابنا لمدة 25 عاما هي فترة طويلة".

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وأضاف "نحن سعداء بالعودة إلى أمم إفريقيا ونستهدف المشاركة كل عامين".

وكشف كيستر "طموحنا هو التقدم، جئنا للمشاركة نعم ولكن أيضا للنهوض بمستوانا وتحسين الأداء".

وشدد "أهم شيء هو أن نفعل ما هو أفضل من المشاركات السابقة وهو ما فعلناه".

واختتم تصريحاته "غينيا الاستوائية فريق صعب ولكننا لن نركز على ذلك، نحن مهتمون بما سنفعله غدا الخميس".

ويلعب منتخب سيراليون أمام غينيا الاستوائية في السادسة مساء بختام منافسات المجموعة الخامسة.

ويحتل سيراليون المركز الثالث برصيد نقطتين ويحتاج للفوز بأي نتيجة من أجل ضمان التأهل لثمن النهائي.

ويحتل منتخب كوت ديفوار صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بينما غينيا الاستوائية في المركز الثاني بـ 3 نقاط ويتذيل منتخب الجزائر الترتيب برصيد نقطة واحدة.

أمم إفريقيا سيراليون الجزائر كوت ديفوار
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