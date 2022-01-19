أمم إفريقيا - اختبر معلوماتك عن أشهر لاعبي نيجيريا

يلعب منتخب نيجيريا أمام غينيا بيساو في ختام دور المجموعات مساء اليوم الأربعاء.

ضمن منتخب نيجيريا تأهله إلى ثمن النهائي كمتصدر المجموعة الرابعة بغض النظر عن نتيجة المباراة الختامية.

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