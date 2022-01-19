أمم إفريقيا - اختبر معلوماتك عن أشهر لاعبي نيجيريا
الأربعاء، 19 يناير 2022 - 14:15
كتب : FilGoal
يلعب منتخب نيجيريا أمام غينيا بيساو في ختام دور المجموعات مساء اليوم الأربعاء.
ضمن منتخب نيجيريا تأهله إلى ثمن النهائي كمتصدر المجموعة الرابعة بغض النظر عن نتيجة المباراة الختامية.
اختبر معلوماتك مع FilGoal.com عن أشهر لاعبي نيجيريا
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