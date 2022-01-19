براون: الرباعي الأجنبي إضافة لقدرات الإسماعيلي ونحتاج للمزيد

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 13:24

كتب : ياسر الشريف

خوان براون مدرب الإسماعيلي

يرى خوان براون المدير الفني لفريق الإسماعيلي أن اللاعبين الجدد إضافة قوية لتشكيل الفريق.

وكان الإسماعيلي قد دعم هجومه في سوق الانتقالات الشتوية استعدادا لاستئناف الدوري عقب أمم إفريقيا.

وقال براون في تصريحات للصحفيين: "اللاعبون الجدد إضافة قوية لتشكيل الإسماعيلي".

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وأضاف "سايكو كونتيه نجح في أولى مشاركاته وهو لاعب جاهزا للعب، كان يشارك في الدرجة الثانية وبحاجة للانسجام مع زملائه".

وتابع المدرب الأرجنتيني "كارميلو لاعب جيد ونجح في أول مشاركاته أمام الأهلي".

وعن غياب الإيفواري مرويل كشف "اللاعب غير جاهز بدنيا في الوقت الحالي، لأنه قادم من إجازة".

وشدد "دييجو موريل قوي جدا ومتميز بضربات الرأس وسيكون مفاجأة هذا الموسم، وجوده يمنح القوة للخط الهجومي".

وواصل "بالتأكيد احتاج لدعم صفوف الفريق بلاعبي آخرين خلال الانتقالات الشتوية الحالية".

واختتم تصريحاته "وافقت على رحيل بعض اللاعبين في يناير الجاري، فأنا لن أقف أمام مصلحتهم ومطالبهم".

الإسماعيلي كأس الرابطة خوان براون
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