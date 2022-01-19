لاليجا تطلق ماجستير إدارة الأعمال "MBA" في قطر بالتعاون مع أسباير زون

يستمر التزام رابطة الدوري الإسباني لاليجا باستخدام التعليم لرعاية وتطوير المواهب في صناعة الرياضة، وذلك بفضل التعاون بين مؤسسة أسباير زون (AZF) ومدرسة "لاليجا" للأعمال، حيث ستعمل المؤسستان معا لإطلاق ماجستير في إدارة الأعمال في الرياضة والترفيه، والذي سيتم تعليمه في العاصمة القطرية الدوحة في عام 2022.

تضم مؤسسة أسباير زون أفضل المرافق والمنشآت الرياضية في العالم، بما في ذلك أكاديمية أسباير، بالإضافة إلى المراكز البحثية والطبية، وتعمل مؤسسة أسباير زون مع لاليجا منذ توقيع مذكرة التفاهم بينهما في عام 2019، مع الالتزام بتطوير المواهب، تعاونت المؤسستان في العديد من المشاريع، وستقومان بإنشاء شهادة الماجستير في إدارة الأعمال في الرياضة والترفيه، حيث ستساعد دراسة التسويق الجديد، التحول الرقمي والتكنولوجي، والإعلام، والترفيه، والابتكار، وريادة الأعمال في إعداد قادة المستقبل للرياضة وصناعة الترفيه في قطر وبقية مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها.

وفي حديثه عن هذا التحالف التعليمي، قال السيد أوسكار مايو، المدير التنفيذي لـ (لاليجا): "بالنسبة لـ (لاليجا)، يعد التعليم ركيزة أساسية لفلسفتها كمؤسسة، يسعدنا جدا أن تتاح لنا الفرصة لمواصلة مشاركة خبرة (لاليجا) في الشرق الأوسط، وفي هذه الحالة في قطر، نحن حريصون أيضا على التعلم من شريكنا، مؤسسة أسباير زون، ويؤكد ماجستير إدارة الأعمال هذا الإلتزام (لاليجا) بإضفاء الطابع الاحترافي على القطاع الرياضي، ويتوافق مع شعارنا "إنها ليست كرة قدم، إنها (لاليجا)"، وهذا يضعنا في طليعة جميع الدوريات، ليس فقط من الناحية الرياضية، ولكن في المعايير التعليمية أيضا."

وتحدث السيد محمد خليفة السويدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة أسباير زون، قائلاً: "تعتبر مؤسسة أسباير زون رائدة في مجال الابتكار والأداء الرياضي في جميع أنحاء العالم، بصفتنا مؤسسة رائدة عالميا، فقد دخلنا في شراكة مع أكثر المنظمات احتراما في العالم لمساعدتنا على تحقيق أهدافنا، ومن هنا تأتي شراكتنا مع (لاليجا)، نحن فخورن بالتعاون مع (لاليجا) لإثبات تفوق نموذج الخدمات المتكاملة لدينا بينما نواصل استخلاص الإلهام الطموح من رؤية قطر 2030.

سيبدأ الفصل الدراسي الأول من ماجستير إدارة الأعمال الجديد هذا من فبراير إلى نوفمبر 2022، مع إقامة حصص بحضور شخصي في الدوحة، وإقامة ندوات شهرية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى ذلك، ستشمل هذه الدورة أنواع الزيارات التعليمية التي أصبحت من أبرز برامج مدرسة (لاليجا) للأعمال، بإقامة رحلات مدتها خمسة أيام إلى كل من: لندن ومدريد، تم التخطيط لها.

يتطلع القائمون على مؤسسة أسباير زون للاستفادة من خبرة مدرسة (لاليجا) للأعمال، التي تأسست عام 2018، كجزء من مهمة (لاليجا) للمساعدة في إضفاء الطابع الاحترافي على صناعة الرياضة من خلال الدورات النظرية والعملية، لقد كان نجاحاً كبيراً، حيث قدر الطلاب حقيقة أن المحتوى تم تطويره بواسطة محترفين ومدراء يعملون حالياً في (لاليجا)، والأندية، والدوريات و الاتحادات، ممن يختبرون صناعة الرياضة كل يوم.

نمت سعة مدرسة (لاليجا) للأعمال ومنهجيتها بشكل متواصل، ويرجع الفضل في ذلك إلى مذكرات التفاهم التي تم إبرامها مع المؤسسات الشهرية مثل أكاديمية (CBF) التابعة لاتحاد كرة القدم البرازيلي أو دوري كرة القدم الماليزي، ومع جامعات مرموقة مثل جامعة كانبيرا الأسترالية وجامعة إسلسكا المصرية أو جامعة كولومبيا الأمريكية.

ذهب خريجو مدرسة (لاليجا) للأعمال للعمل في منظمات رفيعة المستوى ومحترمة، من أندية مثل: أتلتيكو مدريد، ريال بيتيس، ليفانتي، ريال مايوركا، قادش أو سانتوس، إلى شركات مثل: YouFirst Sports، Kosmos أو MICSports، إلى دوريات مثل: الدوري المكسيكي الممتاز أو حتى (لاليجا) نفسها.

الآن، يمكن لطلاب ماجستير إدارة الأعمال في قطر الحصول على تعليم مصمم وعالي الجودة خاص بهم، مما سيسمح للخريجين بمتابعة حياتهم المهنية في كرة القدم أو في مجالات أخرى من صناعة الرياضة والترفيه المتنامية باستمرار.

جميع الطلاب الذين يرغبون في الحصول على مزيد من المعلومات حول ماجستير إدارة الأعمال في الرياضة والترفيه أو بدء عملية القبول، يمكنهم تقديم الطلب في الصفحة الرسمية لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال (https://business-school.laliga.com/en/international / mba-in-sports-and-Entertainment-aspire /) أو عن طريق الكتابة إلى [email protected]