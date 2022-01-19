صور - الجماهير المصرية من مطار القاهرة استعدادا لمساندة المنتخب أمام السودان

أقلعت طائرة المشجعين المصريين المتجهة إلى الكاميرون لمساندة منتخب مصر أمام السودان في ختام دور المجموعات بأمم إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر أمام السودان في التاسعة من مساء اليوم لحسم بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي البطولة.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 3 نقاط ويحتاج للفوز بأي نتيجة على السودان لضمان التأهل كوصيف المجموعة.

أما منتخب السودان فيملك نقطة واحدة في المركز الرابع ولكن لديه حظوظ في التأهل حال تحقيق الفوز على الفراعنة.

وشهد مطار القاهرة أجواء حماسية من الجماهير قبل رحلة السفر إلى ياوندي لمساندة المنتخب.

وتعود بعثة جماهير مصر إلى القاهرة مجددا في ختام اليوم بعد نهاية المباراة.

ويتصدر منتخب نيجيريا المجموعة برصيد 6 نقاط وضمن التأهل كمتصدر بغض النظر عن مواجهته أمام غينيا بيساو.

بينما منتخب غينيا بيساو لا بديل عن فوزه على نيجيريا من أجل ضمان تأهله لثمن النهائي سواء كان كوصيف أو ضمن أصحاب أفضل مركز ثالث في المجموعات الستة.