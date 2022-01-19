سكاي: مدافع إشبيلية أخبر الإدارة برغبته في الرحيل لـ نيوكاسل

أخبر دييجو كارلوس مدافع إشبيلية إدارة فريقه برغبته في الرحيل عن الفريق والانضمام إلى نيوكاسل خلال شهر يناير الحالي وفقا لشبكة سكاي سبورتس.

إدارة إشبيلية تجد نفسها في موقف صعب بسبب رغبة اللاعب في الرحيل خصوصا مع وجود رغبة عند كوندي شريكه في خط الدفاع في الرحيل أيضا وهو ما كان قريبا من التحقيق في فترة الانتقالات الماضية.

كوندي كان قريبا من الانضمام إلى تشيلسي خلال الصيف الماضي ولكن إدارة تشيلسي بقيادة مونتشي المدير الرياضي للنادي لم توافق على الشروط المالية.

في فترة الانتقالات الحالية توجهت انظار نيوكاسل إلى دييجو كارلوس سعيا في رغبة النادي المتمثل في إدارته السعودية الجديدة في التدعيم خلال شهر يناير لمحاولة البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

عرض نيوكاسل سيكون من الصعب أن يرفضه اللاعب بسبب الراتب المعروض من أجل ضمه والذي يصل إلى ثلاثة أضعاف راتبه الحالي مع إشبيلية.

وفقا لسكاي سبورتس فإن دييجو كارلوس قد أخبر إدارة إشبيلية بالفعل برغبته في الرحيل والانضمام لنيوكاسل في شهر يناير الحالي وكان رد الإدارة هو إخبار اللاعب بالبحث عن عرض مقنع للموافقة على رحيله وهو ما حدث مع كوندي خلال الصيف الماضي.

في الفترة الحالية فإن إشبيلية لم يصله العرض المرضي الذي يقنع النادي بترك اللاعب ليرحل والذي كان أقل من 50 مليون يورو، خصوصا مع عدم استعجال الإدارة في خروج اللاعب لرغبتهم في الحفاظ على الفريق الذي ينافس ريال مدريد حاليا على صدارة الدوري الإسباني.

اللاعب صاحب الـ 28 عاما يستعد حاليا برفقة فريق إشبيلية لمواجهة فالنسيا اليوم في الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني.

دييجو كارلوس شارك منذ بداية الموسم مع إشبيلية في 28 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين.