أشرف حكيمي: سنفعل ما بوسعنا للعودة بكأس أمم إفريقيا للمغرب

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 12:24

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - المغرب × جزر القمر

شدد أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي على أن فريقه لن يدخر جهدا من أجل تحقيق لقب الأمم الإفريقية.

وتعادل منتخب المغرب مع نظيره الجابوني 2-2 في ختام مرحلة المجموعات ليضمن تأهله كمتصدر للمجموعة.

وقال حكيمي للصحفيين: "كانت مباراة صعبة، المنتخب الجابوني لم يكن خصما سهلا، وقدم هو الآخر مباراة جيدة".

أخبار متعلقة
مدرب جامبيا لـ في الجول: مسحة المنتخب جاءت سلبية والجميع جاهز لمواجهة تونس قمر غانا معتم الأسود تسبق الفهود تحديد أولى مواجهات دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا

وأضاف "رغم قوة المنتخب الجابوني لكن المنتخب المغربي عرف كيف يحقق الأهم".

وتابع "نعد الجماهير المغربية بأننا لن ندخر أي جهد من أجل إسعادهم والعودة باللقب للمغرب".

وسجل مدافع باريس سان جيرمان هدفا رائعا تعادل به المغرب مع الجابون قبل دقائق من نهاية المباراة.

وأوضح "سجلت أفضل هدف في مشواري الكروي من ركلة حرة، لقد شاهدت لقطات سابقة لحارس منتخب الجابون، وأدركت أنه يتحرك من مكانه، ولذلك قلت لسفيان بوفال أن يتركها لي".

وافتتح جيم ألفينا التسجيل لمنتخب الجابون في الشوط الأول قبل أن يعادل سفيان بوفال النتيجة من ركلة جزاء وتقدم بوبيندزا للجابون مجددا قبل أن يخطف أشرف حكيمي التعادل وصدارة المجموعة لبلاده.

ورفع منتخب المغرب رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة يليه الجابون في المركز الثاني بـ5 نقاط بينما جزر القمر في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وودع منتخب غانا البطولة برصيد نقطتين.

ويلعب منتخب المغرب أمام ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو السادسة مساء الثلاثاء، بينما الجابون تواجه بوركينا فاسو في أول المباريات المحددة لثمن النهائي.

المغرب أشرف حكيمي
نرشح لكم
مؤتمر مدرب كوت ديفوار: نتائج مجموعة مصر ستحدد أسلوبنا أمام الجزائر صور - الجماهير المصرية من مطار القاهرة استعدادا لمساندة المنتخب أمام السودان عامر حسين: لا يوجد شد وجذب بين كيروش والاتحاد الجديد.. وهل يوجد عقد سري؟ فيكتور جوميز حكما للمواجهة المرتقبة بين الجزائر وكوت ديفوار
أخر الأخبار
ماركا: الإصابة تبعد ديباي عن مواجهة بلباو 10 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر مدرب كوت ديفوار: نتائج مجموعة مصر ستحدد أسلوبنا أمام الجزائر 34 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
براون: الرباعي الأجنبي إضافة لقدرات الإسماعيلي ونحتاج للمزيد 40 دقيقة | الدوري المصري
لاليجا تطلق ماجستير إدارة الأعمال "MBA" في قطر بالتعاون مع أسباير زون ساعة | الدوري الإسباني
صور - الجماهير المصرية من مطار القاهرة استعدادا لمساندة المنتخب أمام السودان ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أستون فيلا يبرم ثالث صفقاته الشتوية ساعة | الدوري الإنجليزي
سكاي: مدافع إشبيلية أخبر الإدارة برغبته في الرحيل لـ نيوكاسل ساعة | ميركاتو
أشرف حكيمي: سنفعل ما بوسعنا للعودة بكأس أمم إفريقيا للمغرب ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 3 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 4 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش