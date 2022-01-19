أشرف حكيمي: سنفعل ما بوسعنا للعودة بكأس أمم إفريقيا للمغرب

شدد أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي على أن فريقه لن يدخر جهدا من أجل تحقيق لقب الأمم الإفريقية.

وتعادل منتخب المغرب مع نظيره الجابوني 2-2 في ختام مرحلة المجموعات ليضمن تأهله كمتصدر للمجموعة.

وقال حكيمي للصحفيين: "كانت مباراة صعبة، المنتخب الجابوني لم يكن خصما سهلا، وقدم هو الآخر مباراة جيدة".

وأضاف "رغم قوة المنتخب الجابوني لكن المنتخب المغربي عرف كيف يحقق الأهم".

وتابع "نعد الجماهير المغربية بأننا لن ندخر أي جهد من أجل إسعادهم والعودة باللقب للمغرب".

وسجل مدافع باريس سان جيرمان هدفا رائعا تعادل به المغرب مع الجابون قبل دقائق من نهاية المباراة.

وأوضح "سجلت أفضل هدف في مشواري الكروي من ركلة حرة، لقد شاهدت لقطات سابقة لحارس منتخب الجابون، وأدركت أنه يتحرك من مكانه، ولذلك قلت لسفيان بوفال أن يتركها لي".

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وافتتح جيم ألفينا التسجيل لمنتخب الجابون في الشوط الأول قبل أن يعادل سفيان بوفال النتيجة من ركلة جزاء وتقدم بوبيندزا للجابون مجددا قبل أن يخطف أشرف حكيمي التعادل وصدارة المجموعة لبلاده.

ورفع منتخب المغرب رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة يليه الجابون في المركز الثاني بـ5 نقاط بينما جزر القمر في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وودع منتخب غانا البطولة برصيد نقطتين.

ويلعب منتخب المغرب أمام ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو السادسة مساء الثلاثاء، بينما الجابون تواجه بوركينا فاسو في أول المباريات المحددة لثمن النهائي.