بدء بيع تذاكر كأس العالم 2022

تنطلق يوم الأربعاء المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر كأس العالم 2022 التي تقام منافساتها في قطر نهاية العام الجاري.

ونشرت اللجنة المنظمة للبطولة بيانا أوضحت فيه تعليمات شراء تذاكر المونديال الذي يقام في الشرق الأوسط لأول مرة.

وجاء البيان على النحو التالي:-

ابتداء من 19 يناير حتى 8 فبراير 2022، يمكنك التقدم بطلب للحصول على:

تذاكر المباريات المنفردة: تسمح لك بحضور أي من مباريات البطولة الـ64.

باقات التذاكر الخاصة بالمنتخبات: تسمح لك بمتابعة مباريات منتخبك المفضل على مدار البطولة، أي من دور المجموعات وصولا إلى النهائي.

أربع تذاكر لأربعة استادات مختلفة: لتتمكن بذلك من الاستمتاع بأجواء كأس العالم.

ابتداءً من 8 مارس 2022، سيتلقى المشجعون رسائل إلكترونية من الاتحاد الدولي لكرة القدم تفيد بالتذاكر التي حصلوا عليها. وفي حال حالفهم الحظ، ستصلهم تعليمات بدفع قيمة التذاكر.

ومن المتوقع إتاحة فرصة ثانية لشراء تذاكر كأس العالم 2022 قبل موعد سحب قرعة كأس العالم المقررة يوم الجمعة الأول من أبريل المقبل، وذلك وفق نظام أسبقية الشراء.

وسيعلن عن المزيد من مراحل بيع تذاكر المباريات بعد موعد سحب قرعة البطولة، وستشمل مجموعات إضافية من بينها تذاكر مشجعي منتخب محدد، وتتيح حضور المباراة ضمن صفوف مشجعي نفس المنتخب، وأخرى للمشجعين الراغبين في حجز مقعد في إحدى المباريات المحتملة لمنتخبهم المفضل خلال مرحلة خروج المغلوب، بما فيها المباراة النهائية.

وسيحظى المشجعون خلال مرحلة المجموعات بفرصة حضور أكثر من مباراة في يوم واحد، بفضل تقارب المسافات بين الاستادات الثمانية التي ستشهد منافسات البطولة. وسيتمكن المشجعون من تقديم طلباتهم لشراء تذاكر أكثر من مباراة في يوم واحد خلال مرحلة بيع التذاكر التي تلي إجراء القرعة.

ويقام المونديال على 8 ملاعب قطرية، تم تجربة معظمها في بطولة كأس العرب الشهر الماضي.

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