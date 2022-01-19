عامر حسين: لا يوجد شد وجذب بين كيروش والاتحاد الجديد.. وهل يوجد عقد سري؟

نفى عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري وجود حالة شد وجذب بين كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب والاتحاد.

وأوضح عامر حسين أن تصريحاته السابقة عن عقد كيروش كان الهدف منها أن يصل للناس بأن الأمور ليست سهلة.

وقال عامر حسين عبر قناة إم بي سي مصر: "لا يوجد شد وجذب بين كيروش واتحاد كرة القدم الجديد".

وأوضح "كانت هناك ضغوط شديدة لرحيله بعد مباراة نيجيريا وهذا مستحيل، كنا نريد أن يفهم الناس أم الأمور ليست سهلة".

وشدد عامر حسين "نطالب الناس بالهدوء، لا يمكن رحيله بين يوم ليلة، خاصة أن الشروط في العقد أنه قادم من أجل كأس العالم، وبالطبع المجلس الجديد لا نوافق على هذا الكلام، لأن الشارع المصري لا يتحمل أحدا في الكرة".

وتسائل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة "هل يوجد عقد سري في العالم كله؟".

وعن محاولات اتحاد الكرة تبرئة نفسه من عقد كيروش أجاب "نبرأ أنفسنا من ماذا؟ هل اتهمنا أحد بشيء؟ كل الأمور معروفة، ولا يوجد شيء سري، هل يدفع أحد شيئا من جيبه؟ بل الأموال من خزينة اتحاد الكرة ومعروفة من أكثر من جهة".

وأوضح "كان لا بد من تنبيه كيروش بأهمية كأس الأمم وأن الجماهير المصرية تريد الفوز بأي بطولة والرسالة وصلت إليه بدليل تأكيده على المنافسة".

وتابع "لا يمكننا أن نقول أننا الأكثر فوزا بكأس الأمم الإفريقية ونعتبر البطولة مجرد تدريب استعدادا لمواجهتي كأس العالم، وأعتقد أن الرسالة وصلت".

وبسؤاله عن الشرط الجزائي في تعاقد كيروش أجاب "لم أر العقد حتى الآن، جميع العقود مع خالد الدرندلي يراجعها".

وواصل "كل ما أعلمه أنه سواء تم إنهاء التعاقد قبل شهر مارس أو بعده سيحصل كيروش على راتبه حتى ديسمبر المقبل".

واختتم عامر حسين تصريحاته "كل هدف كيروش أنه جاء من أجل مباراتي تصفيات كأس العالم في مارس المقبل".