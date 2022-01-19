فيكتور جوميز حكما للمواجهة المرتقبة بين الجزائر وكوت ديفوار

يدير الجنوب إفريقي فيكتور جوميز مواجهة الجزائر أمام كوت ديفوار الحاسمة في ختام منافسات المجموعة الخامسة من كأس أمم إفريقيا.

وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن طاقم الحكام المعين لإدارة المواجهة المرتقبة.

ويتولى فيكتور جوميز الإدارة كحم ساحة ويعاونه مواطنه زاكيل سويلا كحكم مساعد أول بينما سورو فاتسوان من ليسوتو حكم مساعد ثان.

بينما باسيفيك ندابيهاوينيمانا الحكم البوروندي سيكون حكما رابعا في المباراة.

وستكون مباراة الجزائر وكوت ديفوار حاسمة في مصير تأهل حامل اللقب، بعدما اكتفى بحصد نقطة واحدة من تعادل سلبي مع سيراليون وخسارة من غينيا الإستوائية.

ويتصدر منتخب كوت ديفوار الترتيب برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل ويحتاج على الأقل لتعادل من أجل التأهل.

يذكر أن بطل المجموعة الخاسمة سيواجه وصيف المجموعة الرابعة التي تضم منتخب مصر.