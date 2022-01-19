موعد مباريات اليوم الأربعاء 19 يناير 2022.. مصر ضد السودان لحسم التأهل والدوريات الأوروبية

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 11:16

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر وغينيا بيساو - كأس أمم إفريقيا 2021

يخوض منتخب مصر لكرة القدم مباراة هامة أمام السودان في ختام مباريات المجموعة الرابعة من أمم إفريقيا لحسم بطاقة التأهل لثمن النهائي.

كما يشهد اليوم الأربعاء عددا من المباريات في الدوريات الأوروبية مثل الإنجليزي والإسباني ومواجهة للمحترف المصري أحمد ياسر ريان في الدوري التركي.

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أمم إفريقيا

يلعب منتخب مصر أمام السودان في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب أحمد أهيدجو في ياوندي.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 ماكس الخاصة بمنافسات أمم إفريقيا.

وفي نفس التوقيت تواجه غينيا بيساو منتخب نيجيريا ضمن منافسات نفس المجموعة.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني برصيد 3 نقاط بينما ضمنت نيجيريا التأهل في الصدارة بـ 6 نقاط وتأتي غينيا بيساو في المركز الثالث برصيد نقطتين وتتذيل السودان الترتيب برصيد نقطة واحدة.

الدوري الإنجليزي

يستضيف ليستر سيتي فريق توتنام في مباراة من الجولة 17 وتذاع عبر بي إن سبورتس 2 بريميوم في التاسعة والنصف مساء.

أما في العاشرة مساء فيحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا على برينتفورد.

الدوري الإسباني

يحل فريق إشبيلية ضيفا على فالنسيا في مباراة مثيرة على ملعب ميستايا في العاشرة والنصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري التركي

يلعب المحترف المصري أحمد ياسر ريان مع فريقه ألتاي في مواجهة صعبة ضد فنرباهتشة.

وتقام المباراة في السابعة مساء على ستاد أولكير الخاص بفريق فنرباهتشة.

كأس ملك إسبانيا

يشهد اليوم الأربعاء منافسة قوية في كأس ملك إسبانيا بين أتليتكو مدريد ضد ريال سوسيداد.

وتقام المباراة في التاسعة مساء ضمن مباريات ثمن النهائي ويتأهل الفائز مباشرة إلى ربع النهائي.

كأس إيطاليا

يلعب إنتر ضد إمبولي في العاشرة مساء ضمن منافسات ثمن النهائي.

أما ساسولو فيواجه كاليا في السادسة والنصف من مساء اليوم.

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