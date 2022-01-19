عبد الحفيظ ردا على الكومي: القيمة التسويقية ترتبط بـ البطولات.. وما علاقة العدد الإعلامي بالملعب

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 11:01

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ - الأهلي

رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني لفريق الأهلي على يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي الذي طالب بتقريب المسافة في توزيع القيمة التسويقية بين الأندية.

وأوضح الكومي في تصريحاته أنه من المستحيل أن يكون الإسماعيلي بطلا عندما يحصل على 30 مليون جنيه مقابل 300 للنادي الأهلي. (من هنا)

ورد سيد عبد الحفيظ عبر قناة إم بي سي مصر: "تتحدث عن القيمة التسويقية والسعرية لأي ناد في العالم، لا ترتبط بالقاعدة الشعبية فقط بل المستويات والبطولات في آخر 10 سنوات".

أخبار متعلقة
عصام عبد الفتاح يكشف مدى صحة حالات مواجهتي الأهلي ضد الإسماعيلي والزمالك أمام فاركو كأس الرابطة - موعد مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب.. القنوات الناقلة والمعلق أشرف خضر: ركلة جزاء الأهلي غير صحيحة.. وهذا سبب بيان الانسحاب مران الأهلي - انتظام وليد سليمان.. وسلبية مسحتي تاو وميكيسوني

وأوضح "لتساوي نفسك بالأهلي، لابد أن تحقق نفس أرقامه وبطولاته، فهي لا ترتبط بالشعبية فقط".

وأضاف "حتى إذا ربطنا الأمر بالشعبية، أنت تساوي 10 مقابل 100 أي النسبة 10%".

وبالحديث عن الإعلام قال عبد الحفيظ "بشأن الاستوديوهات التحليلية والعدد الإعلامي، معلومة خاطئة، ولكن ما علاقتها بالملعب؟".

وكان يحيى الكومي قد أشار إلى أن الاستوديو التحليلي يتواجد به 3 محللين تابعين للأهلي مقابل شخص واحد من الإسماعيلي.

وشدد عبد الحفيظ "القيمة التسويقية، لأبدأ الحصول على 500 أو 700 مليون جنيه، لابد من قاعدة بطولات وشعبية كبيرة جد، الأموال إما من الرعاة أو البث التليفزيوني الرعاة لا يأتون جزافا، أو لعلاقات ودية بل الشركات لا ترمي أموالها في الأرض".

وواصل "لذا فإن الإعلانات الخاصة بالأهلي في القنوات يساوي 10 أضعاف الأندية الأخرى".

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته "لكي تقترب من الأهلي، لابد أن تعمل وتحقق بطولات أخرى، ليأتي لك الرعاة، نحن صاحب النسبة الأكبر، لأن الأهلي رقم 1، وإذا أصبح الإسماعيلي رقم 1، لن أعترض، فما شأننا بكل ذلك؟".

الأهلي الإسماعيلي سيد عبد الحفيظ يحيى الكومي
نرشح لكم
الكومي: من المستحيل أن أكون بطلا بذلك التوزيع.. ويجب أن يكون هناك عدالة عصام عبد الفتاح يكشف مدى صحة حالات مواجهتي الأهلي ضد الإسماعيلي والزمالك أمام فاركو محاميه لـ في الجول: الجزيري يريد البقاء في الزمالك ولكن.. مهلة 15 يوما قبل اتخاذ الخطوات القانونية روقا: مستحيل أن أعبر عن غضبي ضد جمهور الزمالك.. وحقيقة ما حدث
أخر الأخبار
فيكتور جوميز حكما للمواجهة المرتقبة بين الجزائر وكوت ديفوار 2 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تقارير: سواريز قد يجتمع مع جيرارد مجددا في الدوري الإنجليزي 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رانجنيك: بوجبا سيظهر بأفضل شكل ممكن بعد عودته 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
موعد مباريات اليوم الأربعاء 19 يناير 2022.. مصر ضد السودان لحسم التأهل والدوريات الأوروبية 13 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
عبد الحفيظ ردا على الكومي: القيمة التسويقية ترتبط بـ البطولات.. وما علاقة العدد الإعلامي بالملعب 28 دقيقة | الدوري المصري
الكومي: من المستحيل أن أكون بطلا بذلك التوزيع.. ويجب أن يكون هناك عدالة 39 دقيقة | الدوري المصري
عصام عبد الفتاح يكشف مدى صحة حالات مواجهتي الأهلي ضد الإسماعيلي والزمالك أمام فاركو 51 دقيقة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - جيم إلفينا رجل مباراة الجابون ضد المغرب 10 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 3 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 4 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش