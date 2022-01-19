عبد الحفيظ ردا على الكومي: القيمة التسويقية ترتبط بـ البطولات.. وما علاقة العدد الإعلامي بالملعب

رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني لفريق الأهلي على يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي الذي طالب بتقريب المسافة في توزيع القيمة التسويقية بين الأندية.

وأوضح الكومي في تصريحاته أنه من المستحيل أن يكون الإسماعيلي بطلا عندما يحصل على 30 مليون جنيه مقابل 300 للنادي الأهلي. (من هنا)

ورد سيد عبد الحفيظ عبر قناة إم بي سي مصر: "تتحدث عن القيمة التسويقية والسعرية لأي ناد في العالم، لا ترتبط بالقاعدة الشعبية فقط بل المستويات والبطولات في آخر 10 سنوات".

وأوضح "لتساوي نفسك بالأهلي، لابد أن تحقق نفس أرقامه وبطولاته، فهي لا ترتبط بالشعبية فقط".

وأضاف "حتى إذا ربطنا الأمر بالشعبية، أنت تساوي 10 مقابل 100 أي النسبة 10%".

وبالحديث عن الإعلام قال عبد الحفيظ "بشأن الاستوديوهات التحليلية والعدد الإعلامي، معلومة خاطئة، ولكن ما علاقتها بالملعب؟".

وكان يحيى الكومي قد أشار إلى أن الاستوديو التحليلي يتواجد به 3 محللين تابعين للأهلي مقابل شخص واحد من الإسماعيلي.

وشدد عبد الحفيظ "القيمة التسويقية، لأبدأ الحصول على 500 أو 700 مليون جنيه، لابد من قاعدة بطولات وشعبية كبيرة جد، الأموال إما من الرعاة أو البث التليفزيوني الرعاة لا يأتون جزافا، أو لعلاقات ودية بل الشركات لا ترمي أموالها في الأرض".

وواصل "لذا فإن الإعلانات الخاصة بالأهلي في القنوات يساوي 10 أضعاف الأندية الأخرى".

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته "لكي تقترب من الأهلي، لابد أن تعمل وتحقق بطولات أخرى، ليأتي لك الرعاة، نحن صاحب النسبة الأكبر، لأن الأهلي رقم 1، وإذا أصبح الإسماعيلي رقم 1، لن أعترض، فما شأننا بكل ذلك؟".