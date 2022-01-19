الكومي: من المستحيل أن أكون بطلا بذلك التوزيع.. ويجب أن يكون هناك عدالة

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 10:49

كتب : FilGoal

احتفالات الإسماعيلي بهدف كارميلو في الأهلي

أبدى يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي استيائه من توزيع إيرادات كرة القدم من الإعلانات والبث التليفزيوني وغيرها.

وشدد الكومي أن الإسماعيلي من المستحيل أن يكون بطلا في ظل ذلك الأمر.

وقال الكومي عبر قناة إم بي سي مصر: "الأهلي تاريخ عظيم وجماهير عظيمة، ومنظومة رائعة، وأحترم إدارته".

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وأضاف "لكن لتكون هناك منافسة، لابد من فرصة بعض الشيء للأندية الجماهيرية مثل الزمالك والإسماعيلي والاتحاد والمصري".

وأوضح الكومي "لن يكون كل شيء متعلق بأموال أندية مثل بيراميدز، فاركو والبنك الأهلي وغيرها، هذا سيضر الكرة المصرية".

وكان الأهلي قد تعادل أمام الإسماعيلي بهدف لكل منهما في الجولة الثانية من كأس الرابطة.

وعن طلبه قال الكومي: "نريد فرصة، المنظومة الإعلامية على سبيل المثال، كل معلقي المباريات يشجعون الأهلي، كلهم بلا استثناء، في الاستوديوهات التحليلية سنجد 3 أهلاوية مقابل شخص (غلبان) من الإسماعيلي".

وتابع "لجنة التحكيم معظمها أهلاوية، وهذا طبيعي لأن للأهلي قاعدة عريضة، ولكنفي ظل هذه الظروف، كيف سأحصل على فرصتي؟".

وكشف الكومي "الأهلي يحصل على 300 مليون جنيه مقابل 30 مليون جنيه للإسماعيلي، متى سأكون بطلا؟ هذا مستحيل، فإيرادات كرة القدم من الإعلانات والبث التليفزيوني وغيرها".

وأوضح "ما أقصده لابد من مساواة وعدالة في التوزيع في كل شيء، لا أريد الحصول على نفس المقابل المادي للأهلي بل قيمة قريبة منه".

وواصل الكومي تصريحاته "من الطبيعي أن تكون نسبة الأهلي أكبر، لقاعدته الجماهيرية والشعبية الكبيرة وألقابه وغيرها، ولكن ما أريده هو تقريب المسافات، لتكون هناك منافسة حتى لا يلعب الأهلي بمفرده في القمة، وتحقق كل البطولات وتحتكرها".

واختتم رئيس الإسماعيلي تصريحاته "كيف أعمل بدون موارد مالية؟ لابد من حلول لرابطة الأندية حتى لا تندثر الأندية الجماهيرية، وستبقى أندية الشركات والمؤسسات، وستكون الكرة المصرية بلا قيمة، لأنها أندية بلا جماهير".

الإسماعيلي يحيى الكومي الأهلي
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