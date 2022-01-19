عصام عبد الفتاح يكشف مدى صحة حالات مواجهتي الأهلي ضد الإسماعيلي والزمالك أمام فاركو

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 10:37

كتب : FilGoal

ركلة جزاء أحمد عادل عبد المنعم ضد حسام حسن - الإسماعيلي × الأهلي

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن ركلة جزاء الأهلي أمام الإسماعيلي في كأس الرابطة كانت صحيحة.

ونفى عبد الفتاح وقوع أي ظلم تحكيمي على نادي الإسماعيلي خلال المواجهة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.

بينما يرى عبد الفتاح أنه لا توجد أي أخطاء تحكيمية في مواجهة الزمالك ضد فاركو والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين دون مقابل.

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وقال عصام عبد الفتاح: "لجنة التحكيم تحترم الجميع ونعمل على علاج الأخطاء، كأس الرابطة بطولة أقيمت في توقيت رائع ومثلما تخوض الأندية المنافسات بناشئين لتجربة لجنة الحكام نفس الأمر وهو أمر مهم جدا بالنسبة للتحكيم المصري".

وأوضح "لا يوجد ظلم وقع على نادي الإسماعيلي في مواجهة الأهلي، وركلة الجزاء كانت صحيحة".

وكشف عبد الفتاح "وتم استدعاء الحكم لاحتمالية طرد مباشر لباهر المحمدي ولكن لا تستحق ذلك وهي كانت في الحقيقة تستحق لبطاقة صفراء ثانية".

وأضاف رئيس لجنة الحكام "لا توجد أخطاء تحكيمية في مواجهة الزمالك ضد فاركو، ولا توجد ركلة جزاء للزمالك لأن حارس المرمى لمس الكرة أولا".

وشدد "راض بنسبة أكثر من 80% على الحكام في الجولة الثانية من كأس الرابطة".

واختتم عصام عبد الفتاح تصريحاته موضحا "لم أقل أنني سأرحل عن منصبي ولكنه حق أصيل لاتحاد الكرة الجديد بعد انتخابه".

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