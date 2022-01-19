أمم إفريقيا - جيم إلفينا رجل مباراة الجابون ضد المغرب

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 00:36

كتب : FilGoal

جيم ألفينا - الجابون والمغرب - كأس أمم إفريقيا 2021

فاز جيم إلفينا نجم منتخب الجابون بجائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام المغرب في كأس أمم إفريقيا.

وتعادلت الجابون أمام المغرب بهدفين لكل منهما في ختام منافسات المجموعة الثالثة من أمم إفريقيا.

وحسم منتخب الجابون تأهله إلى ثمن النهائي في المركز الثاني بعد أن كان قريبا من الصدارة، ويواجه منتخب الجابون فريق بوركينا فاسو مساء الأحد.

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وأنهى منتخب الجابون دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 5 نقاط بعد فوز وتعادلين.

ونستعرض أرقام إلفينا أمام المغرب

الدقائق: 88

التمريرات الصحيحة: 13 من أصل 19

صناعة الفرص: 0

التسديدات: 3

المراوغات الناجحة: 1 من 4

الفوز بالثنائيات: 3 من 6

أمم إفريقيا الجابون إلفينا
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