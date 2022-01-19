بعد فوز تاريخي.. ألفردو بن محمد رجل مباراة جزر القُمر وغانا

حصد ألفردو بن محمد قائد منتخب جُزر القُمر جائزة رجل مباراة منتخب بلاده ضد غانا في كأس أمم إفريقيا 2021.

وحققت جُزر القُمر فوزا تاريخيا على غانا، هو أول انتصار في تاريخ المنتخب الذي يشارك لأول مرة بنتيجة 3-2.

وافتتح ألفردو أهداف جزر القُمر تاريخيا في البطولة، بعدما لم يسجلوا في أول مباراتين.

كما صنع ألفردو الهدف الثاني في الدقيقة 62 والذي سجله أحمد مغني.



































ولأول مرة تودع غانا من دور المجموعات منذ نسخة 2006، والمرة الخامسة في تاريخها من أصل 23 مشاركة.

وأصبحت جُزر القُمر الدولة رقم 43 التي تحقق فوزا في كأس الأمم الإفريقية.

وثاني دولة تحقق أول انتصار لها في تاريخها بالبطولة في النسخة الحالية بعد جامبيا.

فوز ارتفع رصيد جُزر القُمر لـ 3 نقاط في انتظار مواقف باقي أصحاب المراكز الثالثة في باقي المجموعات، بينما تذيلت غانا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

في المقابل تصدرت المغرب المجموعة برصيد 7 نقاط وجاءت الجابون ثانية برصيد 5 نقاط.