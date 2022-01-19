بعد فوز تاريخي.. ألفردو بن محمد رجل مباراة جزر القُمر وغانا
الأربعاء، 19 يناير 2022 - 00:35
كتب : FilGoal
حصد ألفردو بن محمد قائد منتخب جُزر القُمر جائزة رجل مباراة منتخب بلاده ضد غانا في كأس أمم إفريقيا 2021.
الفاردو بن محمد
النادي : ريد ستار بلجراد
وحققت جُزر القُمر فوزا تاريخيا على غانا، هو أول انتصار في تاريخ المنتخب الذي يشارك لأول مرة بنتيجة 3-2.
وافتتح ألفردو أهداف جزر القُمر تاريخيا في البطولة، بعدما لم يسجلوا في أول مباراتين.
Scoring your nation’s first-ever #TotalEnergiesAFCON goal 🇰🇲
⬇️
Claiming the TotalEnergies Man of the Match award 🥇
Well done, El Fardou Ben Mohamed 👏 #TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | #TeamComoros | @Football2Gether pic.twitter.com/UAqx9SwW7P— #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) January 18, 2022
كما صنع ألفردو الهدف الثاني في الدقيقة 62 والذي سجله أحمد مغني.
ولأول مرة تودع غانا من دور المجموعات منذ نسخة 2006، والمرة الخامسة في تاريخها من أصل 23 مشاركة.
وأصبحت جُزر القُمر الدولة رقم 43 التي تحقق فوزا في كأس الأمم الإفريقية.
وثاني دولة تحقق أول انتصار لها في تاريخها بالبطولة في النسخة الحالية بعد جامبيا.
فوز ارتفع رصيد جُزر القُمر لـ 3 نقاط في انتظار مواقف باقي أصحاب المراكز الثالثة في باقي المجموعات، بينما تذيلت غانا الترتيب برصيد نقطة واحدة.
في المقابل تصدرت المغرب المجموعة برصيد 7 نقاط وجاءت الجابون ثانية برصيد 5 نقاط.