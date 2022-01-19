بعد فوز تاريخي.. ألفردو بن محمد رجل مباراة جزر القُمر وغانا

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 00:35

كتب : FilGoal

ألفردو بن محمد يحتفل بأول أهداف جزر القُمر في أمم إفريقيا أمام غانا

حصد ألفردو بن محمد قائد منتخب جُزر القُمر جائزة رجل مباراة منتخب بلاده ضد غانا في كأس أمم إفريقيا 2021.

وحققت جُزر القُمر فوزا تاريخيا على غانا، هو أول انتصار في تاريخ المنتخب الذي يشارك لأول مرة بنتيجة 3-2.

وافتتح ألفردو أهداف جزر القُمر تاريخيا في البطولة، بعدما لم يسجلوا في أول مباراتين.

أخبار متعلقة
انتهت أمم إفريقيا - المغرب (2) (2) الجابون وغانا (2) (3) جزر القُمر.. مجموعة نارية تشكيل أمم إفريقيا - الأخوان أيو يقودان غانا أمام جزر القمر قمر غانا معتم مدرب جامبيا لـ في الجول: مسحة المنتخب جاءت سلبية والجميع جاهز لمواجهة تونس

كما صنع ألفردو الهدف الثاني في الدقيقة 62 والذي سجله أحمد مغني.

ولأول مرة تودع غانا من دور المجموعات منذ نسخة 2006، والمرة الخامسة في تاريخها من أصل 23 مشاركة.

وأصبحت جُزر القُمر الدولة رقم 43 التي تحقق فوزا في كأس الأمم الإفريقية.

وثاني دولة تحقق أول انتصار لها في تاريخها بالبطولة في النسخة الحالية بعد جامبيا.

فوز ارتفع رصيد جُزر القُمر لـ 3 نقاط في انتظار مواقف باقي أصحاب المراكز الثالثة في باقي المجموعات، بينما تذيلت غانا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

في المقابل تصدرت المغرب المجموعة برصيد 7 نقاط وجاءت الجابون ثانية برصيد 5 نقاط.

كأس الأمم الإفريقية جزر القُمر ألفردو بن محمد
نرشح لكم
أمم إفريقيا - جيم إلفينا رجل مباراة الجابون ضد المغرب متحدث وزارة الرياضة لـ في الجول: إصابة أشرف صبحي بفيروس كورونا خليلوزيتش: الأمور سارت على نحو جيد بعد التغيير.. وهذا سبب عدم مشاركة رحيمي محافظ دوالا الكاميرونية: ملعب جابوما جاهز لمباراة الجزائر وكوت ديفوار.. وهذا سبب تضرر الأرضية
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - جيم إلفينا رجل مباراة الجابون ضد المغرب ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
بعد فوز تاريخي.. ألفردو بن محمد رجل مباراة جزر القُمر وغانا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
متحدث وزارة الرياضة لـ في الجول: إصابة أشرف صبحي بفيروس كورونا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مرتضى لـ في الجول: أزمة صفقة مصطفى فتحي؟ على التعاون حلها مع اللاعب ساعة | ميركاتو
خليلوزيتش: الأمور سارت على نحو جيد بعد التغيير.. وهذا سبب عدم مشاركة رحيمي ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
محاميه لـ في الجول: الجزيري يريد البقاء في الزمالك ولكن.. مهلة 15 يوما قبل اتخاذ الخطوات القانونية ساعة | الدوري المصري
محافظ دوالا الكاميرونية: ملعب جابوما جاهز لمباراة الجزائر وكوت ديفوار.. وهذا سبب تضرر الأرضية ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
خبر في الجول – اختلاف بين الزمالك والتعاون حول طريقة إتمام صفقة مصطفى فتحي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 3 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 4 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش