متحدث وزارة الرياضة لـ في الجول: إصابة أشرف صبحي بفيروس كورونا

أعلن محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة، عن إصابة الوزير أشرف صبحي بفيروس كورونا.

وقال فوزي لـ FilGoal.com: "الوزير كان سيسافر لحضور مواجهة مصر والسودان في ختام دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا".

وأوضح "لكن تعذر سفره، سيعزل نفسه لحين شفائه من الفيروس".

ويلعب منتخب مصر ضد السودان في التاسعة من مساء الأربعاء في ختام منافسات المجموعة الرابعة.

ويحتاج المنتخب المصري لتحقيق الفوز على السودان من أجل ضمان التأهل كثاني المجموعة وانتظار أول المجموعة الخامسة لمواجهته في ثمن النهائي.