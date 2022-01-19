خليلوزيتش: الأمور سارت على نحو جيد بعد التغيير.. وهذا سبب عدم مشاركة رحيمي

أبدى وحيد خليلوزيتش المدير الفني لـ منتخب المغرب رضاه عن أداء أسود أطلس رغم التعادل مع الجابون في كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتعادل المنتخب المغربي مع نظيره الجابوني بنتيجة 2-2 في ختام مباريات المجموعة الثالثة وتصدر أسود أطلس الترتيب.

وقال خليلوزيتش عقب نهاية اللقاء عن التغيير المبكر: "الندم على شيء ليس سيئا والأمور سارت على نحو جيد".

وأضاف "التغيير كان جيدا وقدم اللاعبون أفضل ما لديهم والجابون جعلوا المباراة صعبة ودائما مواجهتهم تكون صعبة".

وأجرى خليلوزيتش تغييرا بعد مرور 30 دقيقة بنزول سليم أملاح بدلا من إلياس الشاعر.

وتابع البوسني "تعادلنا مرتين واستطاعنا العودة في النتيجة مرتين، ربما لم نسيطر على الأمور وفي الشوط الثاني سارت الأمور بشكل جيد".

وأردف "سعيد بالأداء والحالية البدنية التي وصل لها اللاعبون".

وعن سبب غياب سفيان رحيمي أجاب: "رحيمي لم يشارك وكان مرشحا لخوض المباراة، واليوم غيرت طريقة اللعب وأردت اللعب بلاعب آخر عن رحيمي".

وأكمل "هناك الكثير من اللاعبين الذين يلعبون في نفس المركز، كل اللاعبين جيدين، لسوء الحط لا يمكنك أن تلعب بأكثر من 11 لاعبا".

وأتم "نريد أن نصنع منتخبا قويا وراض عن اللاعبين".