بعد بايرن ميونيخ.. إقصاء دورتموند من كأس ألمانيا

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 23:48

كتب : FilGoal

بوروسيا دورتموند

لحق بروسيا دورتموند ببايرن ميونيخ وودع كأس ألمانيا اليوم الثلاثاء من دور الـ16.

وهُزم دورتموند أمام منافسه سانت باولي بهدفين لهدف في المباراة التي جرت بينهما في ملعب ميلرنتور.

افتتح إتيني أمينيدو أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة.

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وأضاف سانت باولي الهدف الثاني عن طريق أكسيل فيتسل لاعب دورتموند الذي سجل في مرماه بالخطأ.

وقلص إرلينج هالاند النتيجة بهدف أول لدورتموند في الدقيقة 58.

ولكن ذلك الهدف لم يكن كافيا لإدراك التعادل وتجنب الإقصاء من الكأس.

ومنذ عام 2011 لم يخل أي نهائي لكأس ألمانيا من تواجد إما بايرن ميونيخ أو دورتموند.

وبشكل عام هذه أول مرة منذ عام 2007 التي يفشل فيها بايرن ودورتموند في التأهل لربع نهائي الكأس.

ويعد بايرن ميونيخ هو حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب بواقع 20 مرة.

أما دورتموند فتوج باللقب خمس مرات آخرهم العام الماضي.

وحتى الآن تأهل إلى ربع نهائي كأس ألمانيا كل من كارلشروهر وهامبورج وسانت باولي وبوخوم.

وسيتم استكمال مباريات دور الـ16 غدا الأربعاء بالمباريات التالية:

هانوفر X بروسيا مونشنجلادباخ

لايبزيج X هانزا روستوك

هوفنهايم X فرايبورج

هيرتا برلين X يونيون برلين

كأس ألمانيا بروسيا دورتموند
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