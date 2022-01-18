قمر غانا معتم

حققت جُزر القُمر أول انتصار في تاريخها بـ كأس أمم إفريقيا وفاجأت الجميع بإقصاء غانا من دور المجموعات، بالفوز 3-2 في الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة.

قمر غانا صار معتما بعدما توهج لاعبو جُزر القُمر وحققوا أول انتصار في تاريخهم بكأس الأمم في ليلة لن تنُسى للقُمريين.

سجل أهداف جُزر القُمر: ألفردو بن محمد وأحمد مغني (2) وسجل ثنائية غانا: ريتشموند بواكي وألكسندر ديجكو.

ولأول مرة تودع غانا من دور المجموعات منذ نسخة 2006، والمرة الخامسة في تاريخها من أصل 23 مشاركة.

وأصبحت جُزر القُمر الدولة رقم 43 التي تحقق فوزا في كأس الأمم الإفريقية.

وثاني دولة تحقق أول انتصار لها في تاريخها بالبطولة في النسخة الحالية بعد جامبيا.

فوز ارتفع رصيد جُزر القُمر لـ 3 نقاط في انتظار مواقف باقي أصحاب المراكز الثالثة في باقي المجموعات، بينما تذيلت غانا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

في المقابل تصدرت المغرب المجموعة برصيد 7 نقاط وجاءت الجابون ثانية برصيد 5 نقاط.

المغرب في الصدارة ✅ الجابون في المركز الثاني 2⃣ جزر القمر تحقق أول فوز لها في تاريخ مشاركاتها في أمم إفريقيا 🇰🇲 غانا تودع البطولة ↘️ إليكم ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية مبارياتها ⚽️ pic.twitter.com/eWCEG7KJGl — FilGoal (@FilGoal) January 18, 2022

التشكيل

قاد الشقيقان أندري وجوردان أيو هجوم غانا وتواجد توماس بارتي في خط الوسط.

فيما قاد إبراهيم يوسف وألفردو بن محمد نبوهان ثنائية في هجوم جزر القُمر.

وصف المباراة

بدأت المباراة سريعة للغاية واستطاع ألفردو بن محمد أن يسجل من مرتدة سريعة بتسديدة أرضية على يسار الحارس أول أهداف جُزر القُمر في تاريخها بالبطولة في الدقيقة الرابعة.

وكاد ألكسندر ديجكو أن يسجل التعادل في الدقيقة 9 برأسية لكن المدافع شتتها من على الخط.

وفي الدقيقة 23 توقفت المباراة عقب تدخل قوي من أندري أيو على رأس سليم بن بوينة حارس جزر القُمر.

الحكم عاد لتقنية الفيديو وطالع الكرة مرة أخرى، وأخرج البطاقة الحمراء لأندري أيو ليكمل منتخب غانا اللقاء بـ 10 لاعبين.

بينما لم يستطع بن بوينة أن يستكمل اللقاء فخرج وشارك بدلا من علي أحمادة في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 40 كاد توماس بارتي الذي تسلم شارة القيادة عقب طرد أيو، أن يسجل هدف التعادل من ركلة ثابتة مرت بجوار القائم الأيمن.



































وفي الشوط الثاني استطاع أحمد مغني بمهارة رائعة من مراوغة 2 من مدافعي غانا من خارج المنطقة وأطلق تسديدة قوية على يسار الحارس في الدقيقة 63.

لكن رد غانا جاء سريعا برأسية من ريتشموند بواكي مقلصا الفارق في الدقيقة 65.

غانا حاولت أن تسجل التعادل في الدقائق التالية إلا أن أحمادة تصدى مرتين لركلتين ثابتتين من توماس بارتي ودانييل كوفي في الدقيقتين 73 و76.

وفي الدقيقة 77 استطاع ديجكو أن يسجل التعادل من متابعة لرأسية توماس بارتي.

وفي الوقت الذي خرج فيه لاعبو غانا للهجوم لخطف الفوز القاتل، صنع إبراهيم يوسف من تمريرة أرضية من الجهة اليمنى لأحمد مغني الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 85.

دقائق أخيرة مرت وانتهت بفوز قاتل وتاريخي وخروج مبكر لمنتخب مرشح لحصد اللقب.