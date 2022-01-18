الأسود تسبق الفهود

حسم منتخب المغرب صدارة المجموعة الثالثة بعد خطف التعادل من الجابون في ختام مباريات المجموعة.

وتعادل المغرب مع الجابون بهدفين لكل منهما ليحافظ أسود أطلس على الصدارة.

وافتتح جيم ألفينا التسجيل لمنتخب الجابون في الشوط الأول قبل أن يعادل سفيان بوفال النتيجة من ركلة جزاء وتقدم بوبيندزا للجابون مجددا قبل أن يخطف أشرف حكيمي التعادل وصدارة المجموعة لبلاده.

ورفع منتخب المغرب رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة يليه الجابون في المركز الثاني بـ 5 نقاط بينما جزر القمر في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وودع منتخب غانا البطولة برصيد نقطتين.

ويلعب منتخب المغرب أمام ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو السادسة مساء الثلاثاء، بينما الجابون تواجه بوركينا فاسو في أول المباريات المحددة لثمن النهائي.

وصف المباراة

بدأ اللقاء هادئا من الجانبين بعد أن دفع منتخب المغرب بعدد من اللاعبين البدلاء بعد أن ضمن أسود أطلس تأهلهم إلى ثمن النهائي.

ومرت الربع ساعة الأولى من المباراة هادئة من الجانبين دون خطورة حقيقية على المرميين.

وباغت منتخب الجابون أسود أطلس في الدقيقة 22 بالهدف الأول سجله المنفرد جيم ألفينا والذي لم يجد أي صعوبة في تسجيل الكرة داخل الشباك.

وأخطأ المدافعون في تقدير ركلة المرمى التي نفذها جيان أمونومي لتصل بسهولة إلى ألفينا المنفرد.

وشهدت الربع ساعة الأخيرة من الشوط الثاني ضغط هجومي من المغرب بحثا عن التعادل.

ونفذ فيصل فجر ركنية للمغرب في الدقيقة 30 ولكن شتتها دفاع الجابون بنجاح.

وكاد منتخب الجابون أن يعزز تقدمه في الدقيقة 331 بعد هجمة منظمة استغلها أرون بوبيندزا واخترق داخل منطقة الجزاء ولكن مرت التسديدة بجوار القائم الأيمن.

وأجرى وحيد خليلوزيتش أولى تبديلاته في الدقيقة 32 بالدفع بالمهاجم سليم أملاح بدلا من إلياس شاعير.

وواصل منتخب المغرب هجماته وفي الدقيقة 37 سدد عز الدين أوناحي تسديدة قوية ولكن أعلى العارضة.

وأنقذ منير المحمدي هدفا محققا بعد رأسية قوية من لويد بالاون ليمنع تقدم الجابون بالثاني.

وفي الشوط الثاني بدأ المنتخب المغربي بداية سريعة بحثا عن التعادل أمام الجابون لخطف صدارة المجموعة.

وأجرى خليلوزيتش تبديلين جديدين لتدعيم الهجوم بالدفع بسفيان بوفال وأيمن برقوق بدلا من أيوب الكعبي وفيصل فجر.

وأنقذت العارضة منتخب المغرب من الهدف الثاني في الدقيقة 59 بتسديدة قوية من جون إلفينا.

وبلغت الإثارة ذروتها في أخر 20 دقيقة من المباراة وتبدلت الصدارة أكثر من مرة.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء بعد عرقلة سفيان بوفال داخل منطقة الجزاء.

ونجح بوفال في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 73 بتسديد ركلة الجزاء في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

وخطف أرون بوبيندزا التقدم من جديد للجابون في الدقيقة 82 بعد انطلاقة سريعة من ألفينا على الجانب الأيسر وأنهاها بعرضية سددها بوبيندزا قوية داخل الشباك.

وبعد أقل من دقيقتين عادت المغرب للصدارة من جديد عن طريق هدف أشرف حكيمي الرائع في الدقيقة 84 وقبل دقائق من نهاية المباراة.

ونفذ حكيمي ركلة حرة مباشرة بتسديدة قوية سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الجابون.

وهدأ اللقاء في الدقائق الأخيرة لينتهي بالتعادل الإيجابي ويخطف المغرب صدارة المجموعة.

ويلعب منتخب الجابون مع بوركينا فاسو في ثمن نهائي بطولة إفريقيا يوم الأحد.

أما المغرب فيواجه ثالث أحد مجموعات الأولى أو الثانية أو السادسة مساء الثلاثاء المقبل.