 مصدر بـ المنتخب لـ في الجول: عمر كمال جاهز لـ السودان

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 22:48

كتب : أحمد الخولي

عمر كمال عبد الواحد مع منتخب مصر

شدد مصدر في جهاز منتخب مصر على جاهزية عمر كمال عبد الواحد لمواجهة السودان في ختام دور المجموعات غدا الأربعاء.

وتدرب عبد الواحد بشكل منفرد بسبب شعوره بالإجهاد، ليوضح مصدر بجهاز المنتخب لـ FilGoal.com: "الإجهاد الذي يعاني منه عمر كمال عبد الواحد لا يؤثر على مشاركته ضد السودان".

وشدد "اللاعب جاهز للمباراة. هناك متابعة طبية وبدنية دقيقة لحالته، وهو جاهز حال قرر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الدفع به في المباراة".

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ولا تضم قائمة منتخب مصر ظهيرا أيمن آخر، بعد إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي، بينما تظل حلول مثل أحمد سيد "زيزو" وإمام عاشور مطروحة في ذلك المركز.

ويلعب منتخب مصر ضد السودان في التاسعة من مساء غدا الأربعاء في ختام منافسات المجموعة الرابعة.

ويحتاج المنتخب المصري لتحقيق الفوز على السودان من أجل ضمان التأهل كثاني المجموعة وانتظار أول المجموعة الخامسة لمواجهته في ثمن النهائي.

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