مران المنتخب - تدريبات منفردة لـ عمر كمال بسبب الإجهاد.. واستمرار البرنامج العلاجي لـ الونش

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 21:44

كتب : بسام أبو بكر

عمر كمال عبد الواحد - مصر وغينيا بيساو - كأس أمم إفريقيا 2021

أدى المنتخب الوطني تدريبه الأخير في السابعة والنصف من مساء اليوم استعدادا لمواجهة السودان.

عمر كمال

النادي : فيوتشر

مصر

ويلعب منتخب مصر ضد السودان في التاسعة من مساء غدا الأربعاء في ختام منافسات المجموعة الرابعة.

وشارك في المران جميع لاعبي المنتخب ما عدا الثلاثي محمود حمدي الونش وأحمد فتوح وعمر كمال.

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وواصل الونش برنامجه العلاجي بعد الإصابة التي لحقت به في مواجهة غينيا بيساو بالجولة الثانية.

بينما أدى أحمد فتوح تدريبات منفردة ضمن البرنامج التأهيلي ليكون مستعدا لمواجهة ثمن النهائي حال تأهل المنتخب المصري.

وشارك عمر كمال مع فتوح في التدريبات المنفردة وذلك بسبب شعور الظهير الأيمن للمنتخب بالإجهاد.

وتنتظر بعثة منتخب مصر نتائج مباراتي الغد للمجموعة الرابعة والتي تقام في توقيت واحد لتحديد ترتيب المجموعة.

ويحتاج المنتخب المصري لتحقيق الفوز على السودان من أجل ضمان التأهل كثاني المجموعة وانتظار أول المجموعة الخامسة لمواجهته في ثمن النهائي.

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